Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Muğla ve Aydın çevrelerinde başlayacak sağanak yağış yeni haftada yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacak.

Yağış özellikle İç Anadolu'da yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak.

Yağışların Muğla çevrelerinde cumartesi gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının bugün yurt genelinde soğuk, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu ve Yozgat'a karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Isparta, Karaman, Mersin, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Çorum, Amasya, Bartın'da ise sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Cumartesi iyi geçecek hava, pazar günü gece saatlerine kadar sürecek. Sis ve pus hadisesinin dışında güneşli geçen hava, yarından itibaren değişecek.

Muğla'ya yağış ve fırtına getiren hava; Ege'nin geneli, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu'nun ardından Doğu Anadolu'ya kadar ilerleyecek. Başkent ve çevresi dahil olmak üzere kar yağışı beklenirken, hazırlıklı olunması için vatandaşlara konusunda uyarı yapıldı.