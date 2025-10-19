Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, yeni teknik direktörü Radomir Dalovic yönetimindeki ilk maçında Samsunspor'u konuk etti.

5. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Cardoso'nun ortasında altıpas önünde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda top, auta çıktı.

27. dakikada ceza yayı çizgisinin önünden serbest atış kullanan Benes'in şutunda sağ kale direk dibine giden topu Samsunspor kalecisi Okan Kocuk kontrol etti.

37. dakikadaki Samsunspor atağında Musaba'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Samsunspor 45. dakikada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Tamsson'un ortasında ceza sahasına koşu yapan Holse, altıpas önünden kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu: 0-1

45+5. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sağ kanattan Bennasser'in ortasında arka direğe koşu yapan Carole'nin boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

Karadeniz ekibi 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Musaba, rakibi geçtikten sonra şutunu çekti, top kaleci Bilal Bayazıt'tan döndü. Topu iyi takip eden Holse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

72. dakikada Samsunspor bir gol daha buldu. Soldan köşe vuruşunu kullanan Emre Kılınç'ın ortasında savunmanın ters vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt topu çıkardı. Dönen topa vuran Van Drongelen skoru 3-0'a getirdi.

Kayserispor, 83. dakikada farkı ikiye indirdi. Sağ taraftan ceza sahasına giren Burak Kapacak'ın son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Onugkha kafaya topu ağlara gönderdi: 1-3

Maçı 3-1 kazanan Samsunspor puanını 16'ya yükseltti.

Bu sezon ligde hiç galibiyeti olmayan tek takım olan Kayserispor ise 5 puanda kaldı. Sarı kırmızılı ekip, 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.