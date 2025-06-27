Yeni hükümetin ilk işi memur maaşlarını kırpmak oldu

Bugün öğle saatlerinde, Romanya'da hükümet çalışanları Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümetin uygulamayı planladığı maaş kesintileri ve ek ödeneklerin sınırlandırılmasına karşı bir saatlik spontane bir protesto gerçekleştirdi. Hükümet binası Victoria Sarayı yakınlarında toplanan yüzlerce çalışan, açıklanan kesintilere tepki gösterdi. Bu protesto, hükümetin öğleden sonra yapılacak kabine toplantısı öncesine denk geldi.

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"YÖNETİMİN HATASI ÇALIŞANLARA KESİLEMEZ"

Hükümet Çalışma Aparatı Çalışanları Sendikası, hükümetin tehlikeli ve zararlı çalışma koşulları için verilen ek ödenekleri düşürme niyetini sert bir dille eleştirdi. Sendika, kesintilerin siyasi atamalarla göreve gelen yetkililerden değil, "gerçekten çalışanlardan" yapılmak istendiğini belirtti. Protestocuların arasında yer alan Hükümet Çalışanları Sendikası lideri Noni-Emil Iordache, Sayıştay'ın 2017-2024 yılları arasındaki denetimlerinde 457,1 milyar dolarlık bir bütçe sapması tespit edildiğini hatırlatarak, "Bu bir yönetim hatasıdır, bütçenin sıkıntı çekmesinin sorumlusu biz değiliz" ifadelerini kullandı.

Bir başka protestocu ise, maaşlarından en az 500 dolar net kayıp yaşayacaklarını dile getirirken, bu kaybın maaş skalasına bağlı olarak 700 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Protestoya iki çocuğuyla katılan bir hükümet bilişim uzmanı ise taşıdığı pankartla "Yolsuzluğun kibir bedelini biz mi ödeyeceğiz?" diye sordu. Yaklaşık bir saat süren eylemin ardından çalışanlar Victoria Sarayı'na geri döndü.

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ALINAN TEDBİRLER VE SENDİKALARIN TEPKİSİ

Hükümetin uygulamayı düşündüğü tedbirler arasında, tehlikeli veya zararlı koşullar için ödenen ek ödeneğin aylık brüt 300 dolar ile sınırlandırılması ve zorlu koşullarda çalışanlara verilen ek yıllık iznin 3-10 iş gününden 1-3 güne düşürülmesi yer alıyor. Şu anda bu ek ödenek, brüt aylık 1500 doları geçmemek üzere, tüm kamu çalışanlarının temel maaşının yüzde 15'ine kadar çıkabiliyor. Bu kesintiden elde edilecek bütçe tasarrufunun bu yıl yaklaşık 1,35 milyar dolar olması bekleniyor.

Hükümetin bu aceleci adımlarının, 1 Temmuz'dan itibaren uygulanması gereken enerji destek tedbirleri için büyük bütçe kaynaklarına duyulan acil ihtiyaçtan kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak sendikalar, hükümeti "devlet reformu" adı altında yeni kamu görevleri ve pozisyonları yaratmakla suçluyor. Sendikalardan yapılan açıklamada, "Bu tedbirler aslında gelirlerin gizli bir kesintisi ve sağlık personelinden toksik, sağlıksız veya fiziksel ve zihinsel olarak zorlayıcı ortamlarda çalışan memurlara kadar tüm kamu sektöründeki çalışanların gerçek risklerinin minimize edilmesidir" denildi.

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SOSYAL DİYALOG YOK SAYILDI

Ulusal Sendika Bloku BNS, Ekonomik ve Sosyal Konsey CES toplantısında, kamu çalışanlarına ilişkin acil kararname taslağının görüşülmesinin ertelenmesini talep etti. BNS Başkan Yardımcısı Mircea Burlacu, "Böyle bir taslağın dün 26 Haziran'da saat 14:00'te bize iletilmesi ve 24 saatten az bir süre içinde görüş bildirmemizin istenmesi kabul edilemez" dedi. İş ve Sosyal Diyalog Komisyonu toplantısında da sendika temsilcileri, BNS'nin önerisiyle acil kararname taslağının gündemden çıkarılmasını talep etti. Talepleri reddedilince sendika temsilcileri toplu halde toplantıyı terk etti.

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Başbakan Ilie Bolojan'ın öğleden sonra bir basın toplantısı düzenlemesi ve ardından hükümet toplantısının yapılması bekleniyor. Çalışanlar, Başbakan Bolojan'a bu kararname taslağını geri çekmesi, sosyal diyaloğu yeniden başlatması ve maaşları etkileyen kararları "bir gecede" almaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.