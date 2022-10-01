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  • Büşra Pekin 12 kilo verdi çok değişti. Yeni imajıyla görenler tanıyamıyor

Büşra Pekin 12 kilo verdi çok değişti. Yeni imajıyla görenler tanıyamıyor

Hello dergisinin davetine katılan oyuncu Büşra Pekin’i görenler tanıyamadı. Dilberay filmi için aldığı kiloları veren ve saç rengini değiştiren Pekin bambaşka biri oldu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:09
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Yeni imajıyla görenler tanıyamıyor. Büşra Pekin 12 kilo verdi çok değişti

Büşra Pekin 12 kilo verdi çok değişti. Yeni imajıyla görenler tanıyamıyor
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Türk müziğinin sevilen seslerinden Dilberay’ın hayatının anlatıldığı biyografik filminde başrol oynayan Büşra Pekin, film için kilo almak zorunda kalmıştı.

Pekin, önceki gün Kuruçeşme'deki Hello dergisinin davetinde boy gösterdi. Yeni projesinin müjdesini veren Büşra Pekin’in yeni tarzı da dikkatlerden kaçmadı. Kilo verdiğini ifade eden güzel oyuncu Gülse Birsel’in yeni projesi için saçlarını sarıya boyattığını söyledi.

Sarıya boyattığı saçları ve zayıflığıyla dikkat çeken oyuncu, “Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Saçlarını yeni projesi için sarıya boyayan Büşra Pekin, "Gülse Birsel'in bir projesine dahil oldum. Çok mutluyum. Çalışmalarımıza başladık" dedi.

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