Yeni işe girdi patronunun arabasını çaldı! Aksiyon filmi gibi olay

Kırıkkale’de işe yeni başladığı kişinin otomobilini gasp eden M.Y.S., kazaya karışınca çarptığı servis minibüsünü de çaldı.

Polisten kaçarken 5 araca çarpıp minibüsü devirdi. Olaylarda biri darp, beşi trafik kazası olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yaşanan olay, adeta bir aksiyon filmini aratmadı. İşe yeni girdiği kişinin otomobilini gasp eden 21 yaşındaki M.Y.S., polisten kaçarken karıştığı kazanın ardından çarptığı servis minibüsünü de çaldı. Film sahnelerini andıran kovalamaca sırasında 5 araca daha çarpan M.Y.S., sonunda kaza yaparak yakalandı. Olaylar zinciri sonucunda biri darp olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre olaylar, İzmir Caddesi üzerinde bir kadın kuaförü işleten Y.T. (37) ile yanında işe yeni başlayan M.Y.S.’nin birlikte bir eğlence mekanına gitmesiyle başladı. İkili, gece boyunca eğlenmek amacıyla birkaç farklı mekâna geçti. Bu sırada alkol ve iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıkları belirtildi. Gece sona erdiğinde Y.T.’ye ait 07 MMM 94 plakalı otomobille yola çıkan ikili, Gürler Mahallesi’nde aracın içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y.S., yanında çalıştığı Y.T.’yi darp etti ve cebindeki 19 bin lirayı zorla aldı.

Y.T., araçtan kendini dışarı atarak kaçarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine hızla polis ekipleri yönlendirilirken, gasp ettiği otomobille olay yerinden uzaklaşan M.Y.S., polis takibine takıldı.

Dispanser Kavşağı’na geldiğinde otomobilin kontrolünü kaybeden M.Y.S., burada N.K. idaresindeki 71 S 0039 plakalı bir servis minibüsüne çarptı. Kazanın ardından minibüs şoförü araçtan inip hasarı kontrol ederken, M.Y.S. hiç tereddüt etmeden anahtarı üzerinde olan minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yeni çaldığı servis minibüsüyle kaçışını sürdüren şüpheli, Nokta Kavşağı’na geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Hız kesmeden kaçmaya devam eden M.Y.S., otogar yakınlarında köprü üzerine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli bir kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

M.Y.S.'nin gerçekleştirdiği eylemler sırasında biri darp, beşi trafik kazası olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Yapılan ilk kontrollerde, M.Y.S.'nin çaldığı otomobilin plakasının da sahte olduğu ortaya çıktı. Aracın gerçek plakasının 06 ZAY 09 olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, araç hırsızlığı ve yaralama suçlarından işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.