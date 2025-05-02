Yeni karar sonrası 1 milyon TL konut kredisinin 5 yıl vadeli geri ödemesi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz artırımı kararının ardından, bankalar konut kredisi faiz oranlarını yeniden değerlendirerek güncelledi. Piyasadaki farklı bankaların uyguladığı faiz oranları dikkat çekerken, konut sahibi olmak isteyenler için 60 ay (5 yıl) vadeli 1 milyon TL'lik bir kredinin aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarları merak konusu oldu.

Yapılan güncellemelere göre, bankalar arasında konut kredisi faiz oranları büyük farklılıklar gösteriyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı %5,89 olarak belirlenirken, bazı bankalarda bu oran %2,59 seviyesine kadar düşebiliyor. Bu geniş aralık, kredi kullanacak vatandaşların detaylı araştırma yapmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Peki, bu faiz oranları üzerinden 60 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödemesi ne kadar olacak? İşte farklı faiz oranlarına göre olası ödeme planları (bu rakamlar ilgili faiz oranlarına göre yaklaşık hesaplamalar olup, bankaların uyguladığı diğer masraflar ve sigorta bedelleri farklılık gösterebilir):

AKBANK

Toplam Ödeme 2.304.756 TL

Faiz Oranı % 3,25

Aylık Taksit 38.090 TL

GARANTİ BBVA

Toplam Ödeme 2.269.570 TL

Faiz Oranı % 3,15

Aylık Taksit 37.302 TL



HALKBANK

Toplam Ödeme 1.998.754 TL

Faiz Oranı % 2,59

Aylık Taksit 33.020 TL



ZİRAAT BANKASI

Toplam Ödeme 2.134.702 TL

Faiz Oranı % 2,89

Aylık Taksit 35.286 TL

QNB FİNANSBANK

Toplam Ödeme 2.156.510 TL

Faiz Oranı % 2,94

Aylık Taksit 35.670 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Toplam Ödeme 2.232.196 TL

Faiz Oranı % 3,1

Aylık Taksit 36.911 TL

ING

Toplam Ödeme 2.393.215 TL

Faiz Oranı % 3,44

Aylık Taksit 39.605 TL



TEB

Toplam Ödeme 2.421.795 TL

Faiz Oranı % 3,5

Aylık Taksit 40.089 TL