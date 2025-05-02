Yeni karar sonrası 1 milyon TL konut kredisinin 5 yıl vadeli geri ödemesi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz artırımı kararının ardından, bankalar konut kredisi faiz oranlarını yeniden değerlendirerek güncelledi. Piyasadaki farklı bankaların uyguladığı faiz oranları dikkat çekerken, konut sahibi olmak isteyenler için 60 ay (5 yıl) vadeli 1 milyon TL'lik bir kredinin aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarları merak konusu oldu.
Yapılan güncellemelere göre, bankalar arasında konut kredisi faiz oranları büyük farklılıklar gösteriyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı %5,89 olarak belirlenirken, bazı bankalarda bu oran %2,59 seviyesine kadar düşebiliyor. Bu geniş aralık, kredi kullanacak vatandaşların detaylı araştırma yapmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
Peki, bu faiz oranları üzerinden 60 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödemesi ne kadar olacak? İşte farklı faiz oranlarına göre olası ödeme planları (bu rakamlar ilgili faiz oranlarına göre yaklaşık hesaplamalar olup, bankaların uyguladığı diğer masraflar ve sigorta bedelleri farklılık gösterebilir):
AKBANK
Toplam Ödeme 2.304.756 TL
Faiz Oranı % 3,25
Aylık Taksit 38.090 TL
GARANTİ BBVA
Toplam Ödeme 2.269.570 TL
Faiz Oranı % 3,15
Aylık Taksit 37.302 TL
HALKBANK
Toplam Ödeme 1.998.754 TL
Faiz Oranı % 2,59
Aylık Taksit 33.020 TL
ZİRAAT BANKASI
Toplam Ödeme 2.134.702 TL
Faiz Oranı % 2,89
Aylık Taksit 35.286 TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Ödeme 2.156.510 TL
Faiz Oranı % 2,94
Aylık Taksit 35.670 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Toplam Ödeme 2.232.196 TL
Faiz Oranı % 3,1
Aylık Taksit 36.911 TL
ING
Toplam Ödeme 2.393.215 TL
Faiz Oranı % 3,44
Aylık Taksit 39.605 TL
TEB
Toplam Ödeme 2.421.795 TL
Faiz Oranı % 3,5
Aylık Taksit 40.089 TL