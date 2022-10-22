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Yeni karavan modelleri ve tekerlekli evler görücüde

BİFAŞ tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve geniş katılımcı yelpazesiyle turizm profesyonellerine, seyahat ve doğaseverlere son teknoloji ve tasarım ürünler sunan Karavan Show Eurasia kapılarını açtı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 11:31
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Yeni karavan modelleri ve tekerlekli evler görücüde

Yeni karavan modelleri ve tekerlekli evler görücüde
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100 firmanın 250 markayla katıldığı, yerli ve yabancı 30 binden fazla profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda, sektörel üreticiler ve nihai tüketiciler bir araya geliyor.

En güncel karavan ve tekerlekli mobil ev modellerinin görücüye çıktığı fuarda, içerisinde mutfak, banyo, tuvalet, salon ve yatak odası gibi birçok alanı bulunduran araçlar meraklılarını bekliyor.

Karavan Show Eurasia'da; motokaravan, çekme karavan, van tipi karavan, özel amaçlı araçlar, mobil hizmet karavanları, ticari karavanlar ve seyahat römorklarına ilaveten karavan, iç dekorasyon ürünleri, güneş panelleri, uydu sistemleri, duş ve su sistemleri gibi her türlü ürün ve hizmet sağlayıcısı yer alıyor.

Son zamanlarda aşırı artan ev fiyatları ile kiraların yanı sıra Kovid-19 ile karavan ve tekerlekli mobil evlere artan ilgi sonrası fuarın hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısında artış yaşanırken, fuarın minimal yaşam konsepti ve karavan tatilciliği konusunda önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.

Fuarda, fiyatları 60 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya uzanan yaklaşık 300 adet karavan ve tekerlekli mobil ev sergileniyor.

Bir firma tarafından özel olarak üretilen ve değeri 3 milyon lira olan off road karavan ise ilgi çeken araçlar arasında yer alıyor.

Birleşik Fuar AŞ (BİFAŞ) Genel Müdürü Erdem Taylanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 gün sürecek fuarda Türkiye'deki karavanseverleri bir araya getirdiklerini, yaklaşık 30 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda fuarın tanıtım çalışmalarını bugüne kadar sürdürdüklerini aktaran Taylanlı, katılımcılar için ciddi bir ticari ortam hazırladıklarını, bunun keyfini çıkartacaklarını ifade etti.

Taylanlı, 100 firmanın 250 markayla fuara katıldığını, yabancı şirketlerin Türkiye temsilcilerinin de etkinlikte bulunduğunu belirterek, "Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin görebileceğiniz önemli markalar fuarda temsil ediliyor. Burası bir lansman fuarı. Dolayısıyla buradaki bütün katılımcıların ürünleri aslında 2023 modelleri. En yeni ve güncel modeller sergileniyor." dedi.

Erdem Taylanlı, Kovid-19 sonrası karavan turizmine ilginin artmasına işaret ederek, sektörün geçen yıl yüzde 200 büyüdüğünü söyledi. Taylanlı, "Karavan sektörünün yıllık cirosu 600 milyon dolara ulaştı. Hem üretimde hem de ihracatta önemli ve güzel gelişmeler yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Hem çekme hem de motorlu karavanlarda ilginin son derece yüksek olduğunu kaydeden Taylanlı, 8 milyonu Avrupa'da olmak üzere dünyada tescilli 30 milyon karavan bulunduğunu bildirdi.

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