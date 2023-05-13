Yeni Kızılay başkanı kim oldu? Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir?

Kerem Kınık’ın Kızılay Genel Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Kızılay göreve vekalet edecek ismin Fatma Meriç Yılmaz olduğunu açıkladı. Peki, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Yeni Kızılay başkanı kim oldu?

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kerem Kınık’ın istifasının ardından Kızılay’dan yapılan açıklamada:

"Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştır. 2016 yılından bu güne Genel Başkanlığı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık'ın talebi ile alınan karar çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul'a kadar tüzük gereği 1. Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir" denildi.

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

Fatma Meriç Yılmaz 1975 yılında Ankara’da doğdu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Fatma Meriç Yılmaz, tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı.

2008 yılında doçentlik unvanı alan Fatma Meriç Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Fatma Meriç Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı. 2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü.

Fatma Meriç Yılmaz, 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Fatma Meriç Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Fatma Meriç Yılmaz’ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunmaktadır. 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Fatma Meriç Yılmaz evli ve üç çocuk annesidir.