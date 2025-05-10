Yeni kurulacak olan bakanlığa sürpriz isim! Erdoğan'dan kritik görev...

İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu, AKP’ye katılmıştı. AKP’de ise Zorlu’ya kritik bir görev verileceği konuşulmaya başlandı. Nefes’te yer alan habere göre; yeni kurulacak olan Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Bakanlığı’na Kürşad Zorlu’nun isminin geçtiği iddia edildi.

DIŞ TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAKANLIĞI KURULUYOR

İktidarda kabine değişikliği hazirandan önce yapılması beklenmiyor. Ancak Kabine değişikliği ile birlikte yeni bir bakanlık da kurulacak. Nefes’te yer alan habere göre; “Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Bakanlığı… Bakan olacak isim olarak ise İYİ Parti’den AKP’de transfer edilerek “Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı” yapılan Kürşad Zorlu’nun ismi geçiyor” denildi.

ZORLU’YA ERDOĞAN’DAN KRİTİK GÖREV VERİLDİ

Kürşad Zorlu son olarak Erdoğan’ın talimatıyla Genel Başkan Yardımcılığı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı görevi verildi. Şimdilerde ise Zorlu'nun Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Bakanlığı için isminin geçmesi dikkat çekti.

KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 1977 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı yerde bitirdi. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan (1998) sonra aynı branşta yüksek lisans öğrenimini yaptı.

Akademik görevlerinden önce Sağlık Bakanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, PTT Genel Müdürlüğünde uzman ve genel müdür danışmanlığı, Ulaştırma Bakanlığında bakan danışmanlığı, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında başkan danışmanlığı gibi görevlerde yer aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde profesör ve Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı oldu.

2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İl İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Zorlu, Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görevlendirilmişti.

Kazakistan-Türkiye Üstün Hizmet Madalyası (2016), Ahmet Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü (2010), İsmail Gaspıralı Türk Dünyası Ödülü (2015), Kanal Avrupa Dış Türkler Medya Hizmet Ödülü (2011), Yankı Dergisi 45. Yıl Onur Ödülü (2017), "2017-Uluslararası Yabancı Medya Gözüyle Kazakistan" yarışmasında (54 ülke arasında) birincilik ödülü, Uluslararası Türksoy Medya Ödülü (2017) ve Uluslararası Türk Akademisi Madalyası (2018), Kazakistan Halklar Asamblesi Madalyası (2019) aldı.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, önce Yeniçağ, sonra Vatan, 2020 tarihinden itibaren Habertürk gazetesinde köşe yazarı oldu. Kürşad Zorlu, çeşitli televizyon kanallarında yorumculuk yapmakta ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliğini yürütüyor.

28. dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak seçilmişti. Son olarak İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye geçti.