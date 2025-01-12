Yeni kurulan siyasi parti Meclis’e giriyor. 3 partiden 8’er Milletvekili dilekçe verecek

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Yeni kurulan siyasi parti Meclis’e giriyor. 3 partiden 8’er Milletvekili dilekçe verecek

Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi Genel Başkanlarının uzlaşması sonrası oluşturulan Yeni Yol Partisi’nin kuruluşu tamamlandı. Çatı parti olarak kurulan Yeni Yol, hafta başında Meclis’in 6.siyasi parti grubu olacak.

Yaklaşık 1 sene boyunca devam eden Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi görüşmelerinden sonra geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı’na dilekçesi verilen Yeni Yol Partisi, bu hafta jet hızıyla Meclis’te yerini alacak.

3 liderin aldığı karar sonrası 40 kurucular listesiyle Türk siyasi hayatına adım atan çatı parti Yeni Yol, bu hafta da TBMM’de yerini alacak.

Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’nden 8’er milletvekili Meclis Başkanlığı’na dilekçe vererek Yeni Yol Partisi’ne katılacak. Böylece Saadet-Gelecek Grubu düşerken, Yeni Yol Grubu Meclis’in 6 siyasi parti grubu olarak TBMM Genel Kurulu’nda yerini alacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ADAY ÇIKARILABİLECEK

Çatı parti Yeni Yol’un aynı zamanda bir seçim ittifakı olacağını ifade eden yetkililer, alınan karar çerçevesinde Meclis’te grubu olması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday çıkaracağını belirttiler.

Bazı milletvekilleri Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nde kalacaklar. Bu şekilde 3 parti de tüzel kişiliğini korumayı sürdürecek. Öte yandan bu Çarşamba günü ilk grup toplantısını yapması beklenen Yeni Yol Grubu’nun 1 grup başkanı, 2 de grup başkanvekili olacak. 3 siyasi parti arasındaki paylaşıma göre bu kadrolara da verilecek isimler hafta başında belli olacak.

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Yeni kurulan siyasi parti Meclis’e giriyor. 3 partiden 8’er Milletvekili dilekçe verecek
Yeni kurulan siyasi parti Meclis’e giriyor. 3 partiden 8’er Milletvekili dilekçe verecek