2. Lig Kırmızı Grup’ta zor günler yaşayan Yeni Malatyaspor, devam eden bahis soruşturması ve çok sayıda sakat oyuncu nedeniyle yeterli kadroyu oluşturamadığı için Adanaspor deplasmanına çıkamadı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Saat 13.00’te oynanması planlanan karşılaşma için hakemler ve ev sahibi Adanaspor, Ali Hoşfikirer Stadı’nda hazır bulundu. Yeni Malatyaspor’un sahaya gelmemesi üzerine maçın hakemi Sercan Karaca, talimatlar gereği 15 dakikalık bekleme süresinin dolmasının ardından müsabakayı tatil etti.

TFF’DEN HÜKMEN KARARI BEKLENİYOR

Karşılaşmanın akıbetiyle ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Mevcut talimatlara göre Adanaspor’un hükmen galip ilan edilmesi ve Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası uygulanması bekleniyor. Yeni Malatyaspor’un bir maça daha çıkmaması halinde ise sezonun kalan maçları oynanmamış sayılarak takımın doğrudan bir alt lige düşürülmesi gündeme gelecek.

ADANASPOR İLK GALİBİYETİNİ ALACAK

Sezon boyunca ekonomik ve sportif krizle mücadele eden Adanaspor, bu gelişmeyle birlikte 2025–26 sezonundaki ilk galibiyetini elde etmiş olacak. Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele eden turuncu-beyazlıların şu ana kadar ligde sadece Somaspor karşısında aldığı bir puanı bulunuyordu.