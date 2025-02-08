Yeni Malatyaspor kaybetmeye devam ediyor: Seri 23 maça çıktı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor kaybetmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana puan silme cezaları alan ve hiç puan kazanamayan Malatya ekibi, 23. Haftada kendi sahasında Erzurumspor’a 7-0 mağlup oldu. Böylece Yeni Malatyaspor’un mağlubiyet serisi 23 maça çıktı.

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında kanattan gelişen atakta Erzurumspor atağında Roshi’nin ortasına ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan Guram, takımını öne geçiren ilk golü kaydetti. 20’nci dakikada Erzurumspor’un kullandığı köşe vuruşunda Orhan Ovacık'ın asisti ile Eren Tozlu kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ve fark 2’ye çıktı.

30’uncu dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Roshi, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0’a getirdi.

İlk yarı Erzurumspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Konuk ekip Erzurumspor gollerine ikinci yarıda da devam etti. 46’ncı dakikada gelişen Erzurumspor atağında Eren Tozlu’nun pasına hareketlenen Mamba düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve farkı 4’e yükseltti.

64’üncü dakikada ceza sahası içerisinde Eren Tozlu’nun pasında topla buluşan Süleyman Enes Karakaş topu ağlarla buluşturdu. 5-0 80'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erzurumsporlu Roshi çaprazdan sert bir vuruş ile topu ağlarla buluşturdu. 6-0 89'uncu dakikada Erzurumspor’da ceza sahası içerisinde topla buluşan Roshi takımın 7’nci kendisinin 3’üncü golünü kaydetti. 7-0

Karşılaşmada başka gol çıkmadı. Yeni Malatyaspor sahasında Erzurumspor'a 7-0 yenildi.