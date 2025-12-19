TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden bir dönem Süper Lig'e damga vuran Yeni Malatyaspor'a PFDK'dan beklenen haber geldi.

Bahis soruşturması nedeniyle ceza alan oyuncularının fazlalığından dolayı maçlara çıkamayan Yeni Malatyaspor üse üste ikinci kez maça çıkmadığı gerekçesiyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca bir alt lige düşürüldü.

PFDK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni Malatyaspor Kulübünün, 13.12.2025 tarihinde oynanan Granny’s Waffles Kırklarelispor–Yeni Malatyaspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir."