Yeni Malatyaspor yıllar sonra hesap sordu: Adil Gevrek ve Acun Ilıcalı hedef tahtasında!

Yeni Malatyaspor, 2022 yılında Hull City’ye bedelsiz olarak gönderilen Benjamin Tetteh transferine dair dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Kulüp, o dönemde Konyaspor’un yaptığı 1.670.000 euroluk teklife rağmen Tetteh’nin neden bedelsiz gönderildiğinin hesabını sordu.

ADİL GEVREK-ACUN ILICALI A.Ş.



TETTEH TRANSFERİ: GÖZ GÖRE GÖRE İHANET!



“Malatyaspor’un yıldızı gizli yazışmalarla Acun Ilıcalı’nın takımına bedavaya gitti!”



Son günlerde ortaya çıkan belgeler ve kulübümüzce yapılan kapsamlı incelemeler neticesinde, Benjamin Tetteh’in 2022… — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 17, 2025

ZARAR MALATYA HALKININ SIRTINA YÜKLENDİ

Açıklamada, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye bedelsiz olarak gönderilen Benjamin Tetteh için yalnızca 1 ay önce Konyaspor’dan 20 milyon TL + 6 milyon TL bonus içeren bir teklif geldiği belirtildi.

Yeni Malatyaspor'un hem Tetteh hem de eski kulübü Sparta Prag’a olan toplam borcunun 3.5 milyon Euro olduğu açıklanırken "Sistematik ve tam teçhizat yapılan bu transfer operasyonunun faturası, Malatya halkının sırtına bindirilmiştir." denildi.

Kulüp ayrıca kamuoyunun yanıtını beklediği şu soruları da gündeme taşıdı:

•Neden, 25.05.2022 tarihinde Konyaspor tarafından yapılan resmî teklif geri çevrilmiştir?

•Neden, kulübün ekonomik çöküş içinde olduğu bir dönemde milyon Euro’luk oyuncu bedelsiz verilmiştir?

•Hull City ile kişisel ilişkiler kuran şahıslar kimdir? Bu ziyaretlerin karşılığında ne alınmıştır?

•Yeni Malatyaspor neden ve nasıl zarara uğratılmıştır?

2 MİLYON EURO'YA ALINDI 1 YIL SONRA BEDAVAYA GÖNDERİLDİ

Benjamin Tetteh, 2020 yılında Sparta Prag’dan 650 bin Euro kiralama bedeliyle Yeni Malatyaspor’a katılmış, 2021 yazında ise 2 milyon Euro’ya bonservisi alınmıştı. Ancak yalnızca bir yıl sonra, 2022 yazında Hull City’ye herhangi bir bonservis bedeli olmadan transfer edildi.