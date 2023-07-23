Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek başkan seçildi

Eski kulüp başkanı Adil Gevrek tek listeyle girilen seçimde bir kez daha Yeni Malatyaspor başkanı oldu

KAYNAK: İHA
Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek başkan seçildi

Yeni Malatyaspor'da tek liste ile gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda eski kulüp başkanı Adil Gevrek yeniden başkan olarak seçildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından TFF 1. Lig'den çekilen Yeni Malatyaspor'da dün gerçekleştirilen mali kongre Başkan Ahmet Eryaman başkanlığındaki yönetiminin borcu delegeler tarafından ibra edilmezken, bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ise eski kulüp başkanı Adil Gevrek başkan olarak seçildi. Yıllık olağan mali genel kurul toplantısında ibra edilmeyen Ahmet Yaman başkanlığındaki Yeni Malatyaspor yönetimi, olağanüstü genel kurulun iptal edildiğini açıklasa da eski kulüp başkanı Adil Gevrek'in iptal kararının hukuki olmadığını ifade ederek, delegeleri kongreye davet etmesi üzerine Battalgazi Belediyesi konferans salonunda gergin başlayan kongrede Adil Gevrek yeniden başkan olarak seçildi.

Kongre de açıklamalarda bulunan Gevrek, "500 milyon borç var, bu borç kapanabilir. Yaraları sarmak lazım. 15 kişi bir araya geldik, elimiz taşın altına koyacağız. Futbol oynayan, ter döken, birlikte yol yürüdüğümüz futbolcu kardeşlerimize çok iş düşüyor. Birkaç oyuncu ile görüştüm, onlar yardımcı olmaz ise işimiz çok zor. Futbolcuların hepsinin fedakarlık yapması gerekiyor, yapacaklarına da inanıyorum. Bu işin dört ayağı var. Diğer ayağı Malatya'nın, Ankara'nın, İstanbul'daki arkadaşlarımızın desteği çok önemli. İnanıyoruz yeter ki bir, beraber olalım. İnanmazsam buraya gelmezdim. Üzerimize düşeni yapacağız. Mücadele vereceğiz" diye konuştu.

(İHA)

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