Yeni Milli Kimlik ve Yeni Eyalet Sistemi

Dönemin başbakanı, bugün cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mart 2013’te CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli’yi eleştirerek diyor ki;

“Büyükşehir Yasası, inkılap niteliğinde bir adımdır. Muhalefet liderlerinin hayat deneyimleri olmadığı için bu yasaya karşı böyle konuşuyorlar.

Biri memurluktan geliyor öteki doktor mu ne? Yönetim tecrübeleri yok.

‘Eyalet sistemi getirmek istiyorsunuz’ diye eleştirdiler.

Güçlü Osmanlı döneminde çeşitli eyaletler vardı.

Ama Türkiye şu anda buna hazır değil.

Eyalet sistemi, güçlü ülkelerde bölünmeye neden olmaz.

2023’te ben başbakan olursam bunu öneririm.”

Erdoğan başbakan olamadı ama tüm devleti ele geçiren ucube tek adam rejimi ile 2023’te Yandaş Seçim kurulu darbesi sonucu şu oldu:

“Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı…”

Şimdi sırada Erdoğan’ın “Eyalet Sistemi” sözünü tutması var.

“Doktor mu ne?” dediği MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli öyle bir yandaşı ki Erdoğan ile yanlarına DEM’i ve bebek katili Öcalan’ı alarak hep birlikte yeni anayasa yapma hevesindeler.

Erdoğan’ın “Eyalet Sistemi” vaadi aynı zamanda Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesinin de “Türkiye Ayağı” olacak.

Dr. Bahçeli BOP projesine şu sözlerle inanılamaz bir destek verdi;

“O vakit Türkiye Yüzyılıyla simgelenmekte, yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir.”

Cumhur İttifakının parçası Hüda Par’ın, yeni ittifak ortağı DEM’in, “yeni bir milli kimlik” taleplerine Bahçeli’nin destek vermesi, Erdoğan’ın ise sessiz kalması şu anlamı taşır:

“Yeni anayasa pazarlığında yeni bir milli kimlik de masada”

Dr. Bahçeli’nin, “yeni bir milli kimlik” önerisinin arkasında Erdoğan’ın bu ve benzer sözleri vardır.

İlaveten Erdoğan’ın 28 Mart 2013’teki şu sözlerini de anımsatayım:

“Asimilasyon denilince Osmanlı hassas olmuştur ama Cumhuriyet hükümetleri hassas olmamıştır.

Cumhuriyetin ilk 20 yılında yoktur, ama sonrasında vardır.

Sonrasında Türkler de Kürtler de asimilasyon yapmışlardır.

Sen ne mutlu Türk’üm dersen, dağa taşa yazarsan, öbürü de ne mutlu Kürt’üm diye bunu yaparsa ne olacak?

Biz bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı altında buluşturduğumuzda mesele biter. Tüm bütünleştirici olur. Benden önce gelen hiçbir hükümet ‘Benim Kürt kardeşim’ bile demedi, diyemedi.”

PKK ve DEM’in şu açıklamalarını elbette Erdoğan’ın yukarıdaki ifadesinden yüz bulmaktadır.

“Kürtlere yönelik asimilasyon ve soykırım…”

Değerli okurlarım,

Tezgah kuruldu.

Yeni anayasa kumpası adım adım devam ediyor.

CHP’yi bölme, rüşvetçi yapı olarak gösterme kumpası her geçen gün yeni belediye başkanlarının gözaltı ve tutuklama operasyonları ile sürüyor.

Yeni anayasa için 3 ana hedef netleşti:

Yeni milli kimlik,

Eyalet ya da federasyon,

Erdoğan’a sınırsız cumhurbaşkanlığı…