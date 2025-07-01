Yeni muhtar eski muhtarı vurdu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni muhtar eski muhtarı vurdu!

Ordu’da eski ve yeni muhtarlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, eski muhtar yeni muhtar tarafından silahla vuruldu.

Ali Yazan-Ordu/YENİÇAĞ

Ordu’da silahların gölgesinde bir gece daha yaşandı. Gürgentepe’nin Akyurt Mahallesi’nde gece yarısı gerçekleşen olayda, yeni muhtar, eski muhtarı kahvehanesinde silahla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Akyurt Mahallesi Muhtarı Adnan Ö., eski Muhtar Şenol A.’ın kahvehanesine gitti. İddialara göre, belindeki silahı çıkaran yeni muhtar, eski muhtara ateş açtı. Olayda yaralanan Şenol A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Yeni muhtar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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