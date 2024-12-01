Yeni nesil ADC’ler onkolojide altın çağ başlatıyor

Antikor-ilaç konjugatları (ADC), kanser tedavisinde devrim yaratan bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Bu yenilikçi teknoloji, monoklonal antikorların özgüllüğünü sitotoksik ilaçların gücüyle birleştirerek kanser hücrelerini hedef alıyor. 2024’te 12 milyar dolarlık global bir pazar hacmine sahip olan ADC’lerin, 2029’da 44 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Mevcut tedavilere kıyasla daha yüksek etkinlik sağlayan ADC’ler, onkolojide yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

LİDER ŞİRKETLERİN ÖNCÜ ÇALIŞMALARI

Zai Lab, MediLink Therapeutics’in TMALIN platformuyla geliştirdiği ZL-1310 adlı ADC’yle küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde önemli bir başarı sağladı. Faz I çalışmalarında %74 tümör küçültme oranı, ilacın etkinliğini kanıtladı. Öte yandan, Sutro Biopharma, daha yüksek ilaç-antikor oranlarına (DAR) sahip ADC’ler geliştirerek toksisiteyi azaltmayı ve tedavi etkinliğini artırmayı hedefliyor. XpressCF platformu ile tasarımda esneklik sunan şirket, STRO-004 ile umut vaat ediyor.

ADC Therapeutics, Zynlonta adlı ADC ile büyük B hücreli lenfoma tedavisinde çığır açtı. FDA onaylı bu ilaç, kemoterapiden 10 kat daha güçlü olan PBD yükü sayesinde kanser tedavisinde önemli bir fark yarattı.

KANSERİN ÖTESİNDE KULLANIM POTANSİYELİ

ADC’ler, yalnızca kanser tedavisinde değil, otoimmün hastalıklar gibi diğer alanlarda da potansiyel taşıyor. Polimerler ve moleküler inhibitörler gibi yüklerin taşınmasıyla bu ilaçların kullanım alanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Gelişen bağlantı teknolojileri, ADC’lerin çok daha etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olmasını sağlıyor. Onkolojide altın çağını yaşayan bu ilaçlar, gelecekte birçok hastalığın çözümünde anahtar rol oynayabilir.