Amerikalı araştırmacılar, bu ürünlerin 'yanlış bir güvenlik hissi' yarattığını ve özellikle gençler arasında ciddi sağlık riskleri taşıdığını ifade etti.

Elektronik sigaraların (e-sigara) tütünün yerini alan 'daha az zararlı' bir alternatif olduğu algısının, kullanıcılar arasında tehlikeli bir 'yanlış güvenlik hissi' oluşturduğu ve ciddi halk sağlığı endişelerine yol açtığı ortaya çıktı.

Son bilimsel araştırmalar ve yabancı uzmanların değerlendirmeleri, bu cihazların sanıldığı kadar masum olmadığını ve uzun vadeli sağlık etkilerinin henüz tam olarak bilinmediğini gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER ALARM VERDİ: KİMYASALLAR VE BAĞIMLILIK RİSKİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan kapsamlı bir derleme, e-sigara aerosollerinin, geleneksel sigaralardaki 7000 kimyasal karışımından daha az zararlı kimyasal içerse de, tamamen güvenli olmadığının altını çizdi. Araştırmacılar, e-sigaraların çoğunda bulunan nikotinin yüksek derecede bağımlılık yapıcı olduğunu ve gençlerde beyin gelişimine zarar verme potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden bilim insanlarının 2021 yılında yayımlanan bir çalışması, e-likitlerde binlerce kimyasal bileşen tespit etti; bunların çoğunun henüz tanımlanmadığı belirtildi.

Tanımlanabilenler arasında, olası toksik etkileri ve solunum yolu tahrişiyle ilişkilendirilen tatlandırıcılar, bir böcek ilacı ve kafein gibi potansiyel olarak zararlı maddeler bulunduğu ifade edildi.

UZMANLARDAN SERT ELEŞTİRİLER: PAZARLAMANIN BAŞARISI

Tütün reklamcılığının etkileri üzerine araştırmalar yapan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Dr. Robert Jackler, e-sigaraların pazarlama stratejilerinin, kullanıcıları ürünün 'daha güvenli' olduğu konusunda yanlış yönlendirdiğini belirtti.

Dr. Jackler, araştırma grubu SRITA (Stanford Research Into The Impact of Tobacco Advertising) aracılığıyla yürüttüğü çalışmalarda, e-sigara endüstrisinin, daha önceki tütün endüstrisi gibi, ürünlerinin sağlık üzerindeki etkilerini hafif gösteren mesajlar ilettiğini ifade etti.

Amerikan Akciğer Derneği (American Lung Association), e-sigara kullanımının sağlık riskleri taşıdığı sonucuna varılan akademik raporlara dikkat çekti. Dernek, e-sigaraların asetaldehit, akrolein ve formaldehit gibi tehlikeli kimyasallar ürettiğini; bu aldehitlerin akciğer ve kardiyovasküler (kalp) hastalıklarına neden olabileceğini aktardı. Özellikle akroleinin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve potansiyel olarak astım ve akciğer kanseri ile ilişkilendirildiği bildirildi.

Norveç Kalp ve Akciğer Derneği'nden (LHL) Dr. Lise Løchen ise gençlerin bu ürünleri kullanmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Dr. Lochen, "Vaping'in çocukların beyinlerine ve kalplerine geri döndürülemez bir zarar veriyor olmasından endişe ediyorum. Uzun vadeli verileri beklemek zorundayız, ancak endişeliyim" sözleriyle görüşünü ifade etti. Aynı zamanda nikotinin kan basıncını ve kalp atış hızını artırdığını, bunun da düzensiz kalp ritmi, inme ve hatta kalp krizi riskini yükselttiğini ekledi.

e-sigaralar hakkında devam eden araştırmalar ve önde gelen yabancı uzmanların açıklamaları, bu ürünlere atfedilen 'zararsız' imajının bilimsel gerçeklerle uyuşmadığını ve kullanıcıların 'yanlış bir güvenlik hissi' ile sağlıklarını riske attığını açıkça ortaya koydu.