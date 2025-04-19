Yeni nesil Bayraktar TB2T-AI geliyor

Ayrıca 1 milyon uçuş saatini aşarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

MİLLİ SİHA'DAN ÇIĞIR AÇAN OTONOM MANEVRALAR

Bayraktar TB2 SİHA, gelişmiş yazılımı ve uçuş kontrol sistemleriyle otonom yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. 31 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği otonom fıçı tonosu manevrasıyla bir ilki başaran Bayraktar TB2, son olarak test uçuşlarında uyguladığı otonom virilden kurtarma manevrasıyla da kontrol kaybı senaryolarına karşı etkinliğini kanıtladı. Bu zorlu manevraları otonom olarak gerçekleştirebilmesi, platformun görev devamlılığı ve uçuş güvenliği açısından kritik bir kazanım olarak öne çıkıyor.

YENİ NESİL BAYRAKTAR TB2T-AI GELİYOR

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği ilk SİHA olan Bayraktar TB2'nin turbo motor ve yapay zeka sistemleriyle donatılan yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI, muharebe sahasında yeni bir dönem başlatacak. Keşan'da test uçuşları başarıyla süren bu yeni nesil SİHA, turbo motor gücü, yüksek hızı, üstün irtifası ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının en iyisi olmaya hazırlanıyor.

GÖKYÜZÜNDE 1 MİLYON SAAT: ULAŞILMASI ZOR REKOR

Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 1 milyon uçuş saatini aşarak Türk havacılık tarihinde eşsiz bir rekora imza attı. Bu başarıyla Bayraktar TB2, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı unvanını da elde etti.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 3742 KEZ DOLAŞTI

Dünya SİHA pazarının %65'ine sahip olan Türkiye'yi bu konuma taşıyan Bayraktar TB2'ler, 1 milyon saatlik uçuş süresince yaklaşık 150 milyon kilometre yol katetti. Bu mesafe, dünyanın çevresini tam 3.742 kez dolaşmaya eşdeğer.

TÜRKİYE SİHA İHRACATINDA DÜNYA LİDERİ

Bayraktar TB2'nin Libya, Karabağ ve Ukrayna'daki başarısıyla Türkiye, küresel SİHA pazarında liderliğe yükseldi. 2021 itibarıyla SİHA ihracatında ABD, İsrail ve Çin'i geride bırakan Türkiye, yenilikçi üretim anlayışıyla askeri alandaki gücünü stratejik diplomasi ve uluslararası güvenlik dengelerinde de perçinledi.

NATO VE AB ÜLKELERİNİN GÖKLERİNDE

Uluslararası rekabette öne çıkan Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 6 ülke ve AB üyesi 4 ülkenin envanterine girdi. Son olarak 2023'te Kuveyt'in açtığı ihaleyi de rakiplerini geride bırakarak kazanan Baykar, ihracat başarısını perçinledi.

YERLİLİK ORANI %93

Yazılım ve donanım sistemlerini milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı mühendislik disiplinindeki uzman kadrosuyla sektörde dünya liderleri arasında yer alıyor. Tüm kritik aksamı milli olarak üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, %93'lük rekor yerlilik oranıyla İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.

REKORLARIN EFENDİSİ

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'teki demo uçuşunda 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak taktik sınıfta en uzun havada kalış süresi rekorunu kırdı. Ayrıca 30.318 feet irtifayla Türkiye irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor. 1 milyon uçuş saatini aşan performansıyla Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı.