Yeni nesil e-ticaret altyapısına liderlik ödülü

İnternetten alışveriş yapanların sayısının 2026’da 45 milyona ulaşması ve toplam nüfusun %70’inden fazlasını temsil etmesi beklenen Türk e-ticaret pazarının yeni nesil ve başarılı oyuncusu ikas ödüllendirildi. E-ticaret altyapısı sunan ikas, Şikayetvar’ın milyonlarca kullanıcısının değerlendirmelerine dayanarak 10. kez düzenlediği A.C.E. Awards’ta “E-Ticaret Yazılım Altyapısı” kategorisinde, liderliği ifade eden “Diamond” ödülünün sahibi oldu. Başarılı markaların e-ticaret altyapısı ikas, müşteri memnuniyetini merkezine alan hizmet yaklaşımıyla layık görüldüğü ödülü, Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen törende aldı.

“BU ÖDÜL, MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIMIMIZIN BİR YANSIMASI”

ikas Operasyon Yöneticisi Emine Anaçoğlu, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Şikayetvar A.C.E. Ödülleri’nde müşteri memnuniyeti alanında birinci olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, benimsediğimiz çözüm odaklı hizmet anlayışımızın bir yansımasıdır. Müşteri memnuniyeti bizim için sadece bir sonuç değil, sürdürülebilir büyümenin temel taşını oluşturuyor. Bu doğrultuda bir e-ticaret altyapısı olmanın ötesine geçerek, müşterilerimize değer katmayı ve onların başarılarına ortak olmayı hedefliyoruz. 7/24 hizmet sunan müşteri destek ekiplerimiz ve özel temsilcilerimizle onların e-ticaret süreçlerini güçlendirmek ve işlerini büyütmek için çalışıyoruz.”

“TÜRKIYE’YI TEMSIL ETME VIZYONUMUZU İLERIYE TAŞIYACAĞIZ”

Kullanıcılarından gelen geribildirimleri işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerinin altını çizen Emine Anaçoğlu, “Yeni ürün ve hizmetlerimizi, aldığımız geri bildirimlere istinaden müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştiriyoruz. Kullanıcılarımıza yenilikçi altyapımızla hızlı, kesintisiz ve güvenilir e-ticaret çözümleri sunuyoruz. Bu sayede müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Önümüzdeki süreçte de kullanıcılarımızı mutlu eden yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi dünya çapında temsil eden öncü teknoloji şirketlerinden biri olma vizyonumuzu her geçen gün daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullanarak iş süreçleri hakkında da detaylı bilgiler paylaştı.

Buna göre ikas, hızlı ve yenilikçi altyapısıyla her ölçekten şirketin hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan e-ticaret sitesi kurup dünyaya satış yapmasına olanak tanıyor. Otomasyon ve pazarlama araçlarıyla kullanıcılarına sıradan bir e-ticaret sitesi oluşturmanın ötesinde ayrıcalıklar sunuyor. ABD merkezli, iş yazılımı alanında kullanıcı incelemelerini değerlendirme platformu G2 tarafından da dünyanın en hızlı büyüyen ve en kolay kullanılan e-ticaret altyapısı olarak gösterilen şirket, Türkiye’den çıkmış en iyi teknoloji şirketi olma yolundaki hedefine emin adımlarla ilerliyor.