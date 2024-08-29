Yeni nesil içecek markası PIN Drinks, eşşiz lezzetleriyle Bali’de “0 Şeker 0 Kalori” dedi

Buzlu çayların öncülük ettiği soğuk içecekler, sıcak yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin genç ve dinamik içecek markası PIN Drinks de "0 şeker ve 0 kalori" içecek serisiyle pazara yenilikçi bir bakış açısı, tüketicilere yepyeni bir ferahlık deneyimi sunuyor.

Marka, kısa sürede çok sayıda tüketicinin favorisi olan yeşil çay, beyaz çay ve siyah çay bazlı içeceklerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla, alanında ses getiren işlere imza atan fotoğrafçı Mehmet Turgut ve başarılı yönetmen Emre Başaran’ın sanatsal perspektifini bir araya getirerek tropikal Bali manzaraları eşliğinde eğlence ve macera dolu çekimlere imza attı. Filmlerin müzik ve jingle’ı ise uluslararası arenada sayısız ödüle layık görülen, Hollywood projelerinden tanıdığımız besteci Rahman Altın’ın ustalık dolu dokunuşlarıyla hayat buldu. Yetenekli müzisyen, PIN Drinks için özel olarak hazırladığı jingle ile markanın yenilikçi ruhunu ve dinamik enerjisini müzikle buluşturdu.

Reklamcılığın prestijli isimleriyle anlaşarak ilham verici bir proje ortaya koyduklarını belirten PIN Drinks CEO’su Emre Sever,“Serinliğin Ötesinde” sloganıyla izleyicilerin beğenisine sunulan kampanya için; “Markamızın önde gelen içecek seçkisinden Cool Lime, Hibiscus Tea, Orange Mango ve Soğuk Çay Şeftali’nin tanıtımını içeren 4 ana film ve bunların kısa versiyonlarından oluşuyor” dedi.

“Şekersiz ve Kalorisiz İçecek Denince Akla Gelen İlk Marka Olacağız”

“Bali’de gerçekleştirdiğimiz bu özel çekim, markamızın canlı ve heyecan verici karakterini en iyi şekilde yansıtan projelerden biri oldu.” diyen Emre Sever, “Mehmet Turgut ve Emre Başaran’ın yaratıcı fikirleri sayesinde; '0 şeker 0 kalori’, renklendirici ve koruyucu içermeyen, aynı zamanda vegan ve glutensiz olan ürünlerimizin özgün aromaları ve lezzetlerini kusursuz bir şekilde aktarabildik.

Emre Sever, “Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimizle ürünlerimizin daha geniş kitlelere ulaşması ve daha fazla insanın lezzetlerimizle tanışması için çalışıyoruz. Şekersiz ve kalorisiz içecek denince akla gelen ilk marka olacağız.” dedi.

Mehmet Turgut: PIN Drinks’in eşşiz içecekleri ve Bali’nin doğal güzellikleri arasında mükemmel bir sinerji oluşturduk.

Bali’nin tropikal iklimine ve yüksek sıcaklıklara rağmen büyük bir özveriyle nefes kesici kareler yakaladıklarını vurgulayan Mehmet Turgut ise reklam kampanyası hakkında şunları söyledi:

“Yaz sıcaklarının vazgeçilmez eşlikçisi PIN’le yazın keyifli anlarını yakalayan bu filmlerde PIN Drinks’in eşşiz içecekleri ve Bali’nin doğal güzellikleri arasında mükemmel bir sinerji oluşturduk. Her sahneyi özenle çalıştık. Göz alıcı görüntülerle markanın ruhunu ve sunmayı hedeflediği yaşam tarzını etkileyici bir şekilde ortaya koymayı amaçladık.”