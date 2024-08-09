Yeni Nesil Off-Road SUV JAECOO 7 Türkiye’de

Çinli premium off-road SUV markası JAECOO, küresel pazardaki ilk modeli JAECOO 7’yi Türkiye’de satışa sundu. “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesiyle tanıtılan JAECOO 7, hem şehir içi hem de arazi şartlarına uygun üst seviye teknoloji ve donanımlarla donatıldı. Arazi aracı, 1 milyon 920 bin liradan başlayan fiyatlarla Türkiye’de yollara çıktı.

JAECOO 7, 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanıyla satışa sunuluyor. Revive ve Evolve isimli iki farklı donanım seviyesinde sunulan araç, 4x2 ve 4x4 çekiş sistemi seçenekleriyle showroomlarda yerini aldı. 2024’te ilk etapta 17 ilde 22 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmet verecek yetkili satıcı ile hizmete başlayan JAECOO Türkiye, eylül ayı itibarıyla showroom sayısını 30’un üzerine çıkartmayı hedefliyor.

PERFORMANS VE VERİMLİLİK

JAECOO 7, 1598 cc’lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motoru ve 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanı ile dikkat çekiyor. Önden çekişli versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 10,8 saniyede tamamlarken, 4x4 versiyonu bu süreyi 12 saniyede tamamlıyor. Her iki versiyon da 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Araç, 4500 mm uzunluğunda, 1865 mm genişliğinde ve 1680 mm yüksekliğinde olup, aks mesafesi 2672 mm. Boş ağırlığı ise 1599 kg (4x4 versiyonda 1724 kg) ve bagaj hacmi 424 litre.

DONANIM SEÇENEKLERİ

JAECOO 7, Türkiye’de Revive ve Evolve donanım paketleri ile sunuluyor:

Revive Donanım Paketi (4x2) Anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön ve arka park sensörü, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, çift bölgeli otomatik klima, panoramik cam tavan, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, LED farlar, 10,25 inç gösterge paneli, 13,2 inç multimedya ekranı, kablosuz şarj, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve daha fazlası standart olarak sunuluyor.

Evolve Donanım Paketi (4x4): Revive donanımına ek olarak, sanal gösterge paneli, 14,8 inç multimedya ekranı, 7 farklı sürüş modu, 4 yöne ayarlanabilir elektrikli ön yolcu koltuğu, hafızalı sürücü koltuğu, arka koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon, ön cam ısıtma ve SONY ses sistemi gibi ekstra özellikler bulunuyor.

Güvenlik ve Performans

JAECOO 7, her iki donanım seviyesinde de kapsamlı güvenlik sistemleri sunuyor. Bu sistemler arasında trafikte sürüş asistanı, hava yastıkları, akıllı hız sabitleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, çarpışma uyarı sistemleri, şerit konumlandırma asistanı ve aktif acil durum freni bulunuyor.

Araç, 200 mm yerden yüksekliği, 21 derece yaklaşma ve 29 derece uzaklaşma açıları ile zorlu arazi koşullarında üstün performans sergiliyor. Ayrıca, JAECOO 7'nin yenilikçi enerji emici kafes benzeri gövde tasarımı, yüksek dayanımlı çelik kullanımı ve ADAS sistemleri gelişmiş bir güvenlik seviyesi sunuyor.

JAECOO 7, ultra büyük 14,8 inç bilgi-eğlence sistemi ve yeni W-HUD baş üstü gösterge ile donatılmış olup, 540 derece panoramik şeffaf şasi görüşü ile kapsamlı çevre güvenliği sağlıyor. Ayrıca, 50W kablosuz hızlı şarj özelliği ile telefonlar sadece 40 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.

JAECOO 7, sunduğu bu üstün özelliklerle off-road SUV pazarında dikkat çekiyor ve Türkiye'de güçlü bir başlangıç için tozu dumana kattı.