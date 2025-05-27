Yeni nesil otomobillerle ilgili şaşırtıcı durum! Kalıcı leke oluştu, dev marka da sorunu kabul etti

Yeni nesil otomobillerde sıkça rastlanan otonom sürüş teknolojileri, bu kez şaşırtıcı bir sorunla gündeme geldi. Volvo, elektrikli SUV modeli EX90'da yaşanan bir kullanıcı şikayeti üzerine araçlarında bulunan lidar sensörlerinin akıllı telefon kameralarına zarar verebileceğini resmen kabul etti.

KAMERADA KALICI LEKE OLUŞTU

Bir Volvo EX90 sürücüsünün, aracın tavanındaki lidar ünitesini iPhone 16 Pro Max ile kayda almasıyla başlayan olayda; kısa süre sonra telefonun ana kamerasında geri dönüşü olmayan piksel yanıkları oluştu. Görüntüde kırmızı, mor ve pembe tonlarda yanık benzeri kalıcı lekeler tespit edildi.

Bu örnekte, AppleCare kapsamındaki garanti sayesinde cihaz yenilendi ancak aynı durumda olan ve sigortası bulunmayan kullanıcılar için bu ciddi bir maddi kayıp anlamına gelebilir.

LİDAR SENSÖR NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Lidar (Light Detection and Ranging) sistemleri; çevredeki nesneleri algılamak, mesafe hesaplamak ve 3D haritalama yapmak için kızılötesi lazer ışınları kullanır. Otonom araçlar için hayati öneme sahip bu teknoloji, görünmeyen ancak yüksek yoğunluklu lazer darbeleri göndererek çalışır.

Volvo'nun açıklamasına göre; bu lazer ışınları, özellikle yakın mesafede ve doğrudan temasta telefon kameralarının sensörlerine zarar verebiliyor.

VOLVO'DAN RESMİ AÇIKLAMA VE UYARILAR GELDİ

Volvo, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Lidar sistemimizin yaydığı ışınlar, doğrudan kameraların sensörlerine temas ettiğinde bazı cihazlarda kalıcı hasar meydana getirebilir. Bu durum istisnai değildir."

Şirket ayrıca şu uyarılarda bulundu;

Lidar ünitelerine doğrudan kamera yöneltmeyin

Çekim yapılacaksa uzak mesafeden gerçekleştirin

Mümkünse kamera lensinde filtre kullanın.