Yeni nesil röntgen teknolojisi geliyor

Behzad Shirmardi, Viyana'daki Boku Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Avusturya'dan ayrılmak zorunda kalmayı reddetti ve burada BrightComSol şirketini kurmaya karar verdi. Şirketi, geleneksel röntgen teknolojilerini geride bırakarak, daha düşük enerjiyle daha net görüntüler elde etmeyi amaçlayan bir teknoloji geliştirdi. Geleneksel röntgen cihazlarında kullanılan 70 yıllık teknolojiye karşılık, BrightComSol’un geliştirdiği yeni malzeme, daha güçlü bir ışık yayarak, çok daha verimli bir şekilde çalışıyor. Bu yenilik, hastaların daha düşük dozda radyasyona maruz kalmasını sağlıyor ve aynı zamanda birden fazla görüntü elde edilmesine olanak tanıyor.

TIBBİ UYGULAMALARDA YENİ BİR DÖNEM

BrightComSol'un geliştirdiği teknoloji sadece görüntüleme alanında değil, kanser tedavisinde de büyük bir potansiyele sahip. Özellikle, Flash terapisi olarak bilinen yeni tedavi yönteminde bu teknoloji kullanılacak. Flash terapisi, yüksek dozda radyasyonun kısa bir süre içinde verilmesini sağlayarak tedavi sürecini hızlandırıyor ve hastaların radyasyon sonrası yaşadıkları yan etkileri minimize ediyor. Shirmardi, “Dünyada 10 milyonun üzerinde kanser hastası, yeterli radyoterapi tedavisine ulaşamıyor. Biz bu açığı kapatmayı hedefliyoruz” diyor.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR VE GELECEK HEDEFLERİ

Röntgen teknolojisinin sadece sağlık alanında değil, endüstride de devrim yaratması bekleniyor. BrightComSol, özellikle baskılı elektronik ve lityum iyon bataryaların ince çatlaklarını tespit edebilmek için geliştirdiği yeni sistemin endüstriyel röntgen için de önemli bir yenilik sunduğunu belirtiyor. Şirketin hedefi, geliştirdiği teknolojinin dünya çapında röntgen cihazları için standart hale gelmesi.

AVUSTURYA'DA BAŞARIYA ULAŞMANIN ZORLUKLARI

Shirmardi, BrightComSol’u kurarken karşılaştığı zorlukları, özellikle yatırım bulma konusunda yaşadığı zorlukları da dile getiriyor. Avusturya’da genç start-up’lar için destekleyici bir ortam olmasına rağmen, uluslararası alanda daha fazla yatırım elde etmek gerektiğinin altını çiziyor. Yine de şirket, araştırma ve geliştirme için aldığı 2 milyon Euro’luk devlet desteğiyle bu zorlukları aşmayı başarmış durumda.

BrightComSol, röntgen ve radyoterapi alanında sunduğu yeniliklerle sağlık teknolojisinde önemli bir fark yaratmayı amaçlıyor. Bu yeni teknolojiler, gelecekte hem tıp hem de endüstri dünyasında önemli değişikliklere yol açacak gibi görünüyor.