﻿Yeni Nesil Siyasi Matematik

2023'te yapılacak seçime 8-9 ay kala ortada netleşen iki ittifak var.

Birinci İttifak - 4 parti;

AKP + MHP + BBP + VATAN partilerinden oluşan; Cumhur İttifakı…

İkinci İttifak - 6 parti;

CHP + İYİ + DP + SAADET + GELECEK + DEVA partilerinden oluşan; 6'lı masa İttifakı…

Üçüncü İttifak - 6 parti;

HDP + EHP + EMEP + SMF + TİP + TÖP partilerinden oluşan; Emek ve Özgürlük İttifakı…

İçlerinde adı pek bilinen partiler olmadığı için adlarını açık yazayım:

HDP: Halkların Demokratik Partisi.

EHP: Emekçi Hareket Partisi.

EMEP: Emek Partisi.

SMF: Sosyalist Meclisler Federasyonu.

TİP: Türkiye İşçi Partisi.

TÖP: Toplumsal Özgürlük Partisi

Emek ve Özgürlük İttifakının muhtemel cumhurbaşkanı adayı: Selahattin Demirtaş.

Dördüncü İttifak - 8 parti;

ZAFER + MEMLEKET + ADALET + BTP + DOĞRU + DSP + ANAP + YENİDEN REFAH partilerinden oluşan; Milli Mutabakat Cephesi…

Değerli okurlarım,

Gelelim İttifakların muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarına.

Muhtemel diyorum çünkü Cumhurbaşkanlığı yarışı için;

- 14 Mayıs 2023'te erken seçim olursa yaklaşık 8 ay,

- 18 Haziran 2023'te zamanında seçim olursa yaklaşık 9 ay var…

Hiçbir adayın durumu hukuken net değil…

Cumhur İttifakının adayı:

- Zamanında seçim olur YSK anayasayı göz ardı edip kabul ederse; Recep Tayyip Erdoğan,

* YSK Erdoğan'a, "18 Haziran'da 3. Kez aday olamazsın" derse Cumhur İttifakının adayı belli değil…

- 14 Mayıs 2023'te AKP ve MHP "Erken Seçim" kararı ister muhalefet mecliste 360 oyu geçecek şekilde destek verirse; Recep Tayyip Erdoğan,

* Destek vermezse Cumhur İttifakının adayı belli değil…

Tablo bu kadar nettir…

Bakmayın siz Devlet Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın ahkam kesmelerine…

Başta YSK olmak üzere kamuoyuna yönelik algı operasyonu yapıyorlar.

Muhalefet partileri henüz bu konuda kesin tavır belirlemediler ama biliyorum ki 6'lı masanın gündemine bu konu da gelecek…

6'lı masa ittifakının adayı:

6'lı masa ısrarla ve kararlılıkla diyor ki;

- "Seçim takvimi başladığında adayımızı oy birliği ile açıklarız."

Seçim yasasına göre seçim takvimi 2 ay öncesinden başlıyor.

6'lı masa bu kararını değiştirmezse seçim takvimi olarak değerlendireyim.

14 Mayıs'ı dikkate alırsak, 6 ay sonra;

- 1- 14 Mart arasında açıklayacak.

18 Haziran'ı dikkate alırsak 7 ay sonra

1-18 Nisan arasında açıklayacak.

Erdoğan'ın adaylığının net olmadığı bu süreçte 6'lı masanın liderleri;

- Haklı mı?

- Haksız mı?

Bence haklılar…

Emek ve Özgürlük İttifakının adayı:

Kulislere yansıyan bilgilere göre aday HDP'li Selahattin Demirtaş.

Ancak bu ittifak da adayını açıklamakta acele etmiyor.

6'lı masanın adayı ile Erdoğan'ın hukuki durumunu bekliyorlar.

Milli Mutabakat Cephesinin adayı:

8 partili bu cephenin genişleme olasılığı var.

Görüşmeler devam ediyor.

Memleket partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylığı net.

Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için 6'lı masaya önerisi;

- Mansur Yavaş…

Mansur Başkan "Benim görevim var. Ankaralılara hizmet etmek" diyor.

8 partinin ortak bir adayda anlaşması kuşku yok ki cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli bir gelişme olur.

Değerli okurlarım,

2 yıl sonra üniversite sınavına hazırlanan büyük torunum diyor ki;

- "Dede yeni nesil matematik soruları var…"

Yüzde 50+1 barajı da siyaset üniversitesinde şu dersi ortaya çıkardı:

- "Yeni Nesil Siyaset Matematiği…"

Şimdilik;

- 24 partili,

- 4 ittifaklı,

- 4 cumhurbaşkanı adaylı,

- Yüzde 50+1 barajlı,

- Cumhurbaşkanlığı seçimi,

- Ortak milletvekili listeleri,

- Yüzde 7 barajı,

- İttifakları arası ittifak…

Çok bilinmeyenli matematik denklemi budur.

Parti liderleri kadroları ile kurdukları ittifaklar iş birliği yaparak Yeni Nesil Siyasi Matematik dersi çalışıyorlar…

Yeni Nesil Siyasi Matematik içerisinde elbette her parti ve her ittifak rakiplerinin çözüm hamlesini bekleyecek.

Bu "Yeni Nesil Siyasi Matematik" denklemini çözmek;

- Cumhurbaşkanlığı yarışı kazanmak demektir…

Bugün, liderlerin, genel başkan yardımcılarının ve hatta milletvekillerinin yaptıkları açıklamaları bu açıdan değerlendirmeniz gerekir.

Parti liderleri kadroları ile kurdukları ittifaklar iş birliği yaparak Yeni Nesil Siyasi Matematik dersi ile oluşan karmaşık problemi çözmeye çalışıyorlar…

İsimleri cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugün itibarı ile öne çıkan 2 aday var;

- Kemal Kılıçdaroğlu.

- Recep Tayyip Erdoğan…

Her ikisinin de adaylığı net değil.

- Siyasette; Her an her gelişme beklenir.

Yüzde 50+1 barajı ve yeni seçim yasası ile oluşan Yeni Nesil Siyasi Matematik çok önemli bir problemi milletvekili seçiminde ortaya koyuyor:

- İttifak partileri ortak liste yapacaklar mı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu 6'lı masa açısından dedi ki;

- "41 ilde bağımsız geri kalan 40 ilde ortak liste üzerinde çalışıyoruz."

52 yıllık gazetecilik deneyimim ile diyorum ki;

- Bu karmaşık yeni nesil matematik problemini sakin olan, iyi çalışan, iyi ilişkiler kurarak çözen lider de ittifak da kazanır…