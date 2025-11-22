Stadın yenilenme çalışmaları nedeniyle 909 günlük aranın ardında ilk kez Camp Nou'da maça çıkan Barcelona, La Liga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao'yu farklı yedi. Yeni Nou Camp'ın ilk maçında siftahı yapan isim ise Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Polonyalı golcü Lewandowski oldu.

Sahaya kaptan olarak çıkan Lewandowski 4. dakikada ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirerek yeni stadyumun açılışını yaptı. Ferran Torres'in iki ve Fermin Lopez'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup eden Katalan temsilcisi, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.