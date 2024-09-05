Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı: 2025-2027 hedefleri belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2025-2027 yıllarını kapsayan OVP, büyümeden enflasyona, bütçe açığından işsizlik oranlarına kadar birçok temel ekonomik hedefi içeriyor.

BÜYÜME VE ENFLASYON HEDEFLERİ NETLEŞTİ

2023 yılı için ekonomik büyüme tahmini yüzde 3,5 olarak belirlenirken, 2025'te yüzde 4, 2026'da yüzde 4,5 ve 2027'de yüzde 5'lik büyüme hedefleniyor. Enflasyonun ise yıl sonunda yüzde 41,5 olacağı öngörülürken, 2024'te yüzde 17,5, 2026'da yüzde 9,7 ve 2027'de yüzde 7'ye düşmesi bekleniyor.

BÜTÇE AÇIĞI VE İŞSİZLİKTE İYİLEŞME BEKLENİYOR

Bütçe açığının, 2025 yılında gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 3,1, 2027 yılına gelindiğinde ise yüzde 2,5 seviyelerine gerilemesi planlanıyor. İşsizlik oranı da 2023 sonunda yüzde 9,3 olarak tahmin edilirken, 2024'te yüzde 9,6, 2026'da yüzde 9,2 ve 2027'de yüzde 8,8'e düşmesi hedefleniyor.

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İHRACAT VE İTHALAT HEDEFLERİ

2024 yılında ihracatın 264 milyar dolar olması beklenirken, bu rakamın 2025'te 279,6 milyar dolar, 2026'da 296,1 milyar dolar ve programın sonunda 319,6 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Aynı dönemde ithalatın ise bu yıl sonunda 345 milyar dolara ulaşması ve 2027'de 417,5 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE REFORMLAR ÖN PLANDA

OVP, 12’nci Kalkınma Planı'nın hedefleriyle uyumlu olarak, makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, enflasyonu tek haneye indirmeyi, mali disiplini korumayı ve AR-GE, yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm gibi alanlarda yenilikler sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, iş gücü piyasasının daha da etkinleştirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılması hedefleniyor.

Programın ilk yılında uygulanacak somut tedbirler ise 2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda ayrıntılı olarak yer alacak. Yeni Orta Vadeli Program, ekonomide yapısal dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme için atılacak adımların ana çerçevesini oluşturuyor.

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