Yeni özelliğiyle vites artırdı! Çin devi piyasayı alt üst etti

Çinli otomobil ve batarya devi BYD'nin piyasaya değeri 162 milyar dolara ulaşarak, Volkswagen, Ford ve General Motors'un toplam piyasa değerini geride bıraktı.

1000 KW ŞARJ TEKNOLOJİSİ HİSSELERİ YÜKSELTTİ

Geçtiğimiz gün, elektrikli otomobilleri neredeyse içten yanmalı araçların deposunu dolduracak kadar kısa sürede şarj etmeye olanak tanıyan yeni şarj cihazını ve Super-e Platform'unu duyuran Çinli üreticinin piyasa değeri, açıklamanın ardından %6 artarak 162 milyar dolara yükseldi. Böylece BYD'nin piyasa değeri, Volkswagen (66 milyar dolar), General Motors (49 milyar dolar) ve Ford'un (39,4 milyar dolar) toplamını geride bırakmayı başardı.

Elektrikli araçlarda Tesla'nın en büyük rakibi olan BYD'nin piyasa değeri yıl başından bu yana %50 değer kazandı. En değerli otomobil şirketi ünvanını elinde bulunduran Tesla'nın piyasa değeri ise yıl başında bu yana %40 değer kaybederek 706 milyar dolara geriledi.

1000 kW'a kadar güç çıkışı sağlayan Megawatt Flash Charger şarj cihazını duyuran BYD, bu şarj cihazlarıyla sadece 5 dakikada 400 km menzil kazanabilen Han L ve Tang L modellerinin de tanıtımını gerçekleştirerek gündeme damgasını vurdu. Şirket, bu şarj istasyonlarını Çin genelinde 4.000 noktada hizmete almayı planlıyor.