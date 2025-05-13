Yeni Papa'nın elbisesindeki mesaj: Vatikan'da değişim sinyalleri

Katolik dünyasında ruhani bir geçiş kadar görsel bir dönüşüm de yaşandı. Papa XIV. León'un seçilmesiyle birlikte Katolikler yalnızca lider değil, onun kıyafeti üzerinden Kilisesi'nin mesajı da değişti. UNAB Üniversitesi Tekstil ve Kostüm Tasarımı akademisyeni Gabriela Beaumont’a göre, yeni Papa’nın tercihi, “estetikten öte bir ilke beyanı” niteliği taşıyor.

Papa XIV. León, halka ilk vaazında geleneksel papalık kıyafetiyle göründü: beyaz cübbe, muceta denilen kırmızı kadife kısa pelerin, altın iplikle işlenmiş estola ve altın haç... Beaumont, bu görsel seçimin, “doktrinsel sürekliliğin ve apostolik otoritenin simgesi” olduğunu ifade ediyor.

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FRANCİSCO'NUN SADE TARZINDAN UZAK

2013’te seçilen Papa Francisco, mütevazı tutumunu kıyafetine de yansıtmıştı. Beaumont’un hatırlattığı üzere, ilk kez bir papa, altın işlemeli estola ya da kırmızı muceta giymemiş, yalnızca beyaz cübbeyle ve ahşap bir haçla halkın karşısına çıkmıştı. Siyah bağcıklı ayakkabılarıyla tanınan Papa Francisco, aynı sade ayakkabılarla defnedilmişti. Bu yaklaşım, “gösterişten uzak, halka yakın” bir papalık anlayışının simgesi olarak kabul ediliyordu.

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KUTSAL GİYSİLERİN USTALARI

Papalık kıyafetlerinde tesadüfe yer yok. Roma’daki 1798 kuruluşlu Gammarelli Atölyesi, son yedi papa için kıyafet üretti. Giysi tasarımı, litürjik gelenekle modern hassasiyetin dengelendiği özel bir süreçten geçiyor.

Beaumont’un aktardığına göre, bu alandaki çağdaş figürlerden biri de Filippo Sorcinelli. Roma’daki LAVS atölyesinin kurucusu olan Sorcinelli, Türk düşmanlığı ile tanınan Papa XVI. Benedictus döneminde birçok kutsal giysinin tasarımında da rol aldı.

Giysilerin maliyeti açıklanmasa da, uzmanlar tam bir setin 100.000 doları aşabileceğini belirtiyor.