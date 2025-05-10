Yeni Papa'ya cinsel istismar tepkisi büyüyor

Papa Léon XIV adıyla 8 Mayıs 2025’te St. Pierre Bazilikası’nın balkonundan halkı selamlayan Amerikalı din adamı Robert Francis Prevost, göreve gelir gelmez skandal iddialarla karşı karşıya kaldı. SNAP ve Bishop Accountability adlı iki önemli sivil toplum kuruluşu, yeni papanın geçmişteki sessizliğini gündeme taşıdı. Her iki kuruluş da Prevost’un, hem Peru’daki Chiclayo Piskoposluğu döneminde hem de Vatikan’daki önemli görev süresince cinsel istismar suçlarını kamuoyundan sakladığını ileri sürdü.

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“HİÇBİR İSİM AÇIKLANMADI”

Bishop Accountability temsilcisi Anne Barrett Doyle’a göre, Prevost’un görev yaptığı 2015-2023 yılları arasında Chiclayo Piskoposluğu’nda hiçbir failin adı açıklanmadı. Üstelik 2023’ten itibaren Vatikan’da piskopos atamalarından sorumlu önemli bir birimin başındayken de gizliliği tercih etti. Doyle, “Prevost, istismarla suçlanan piskoposlara dair dosyaları bizzat yürüttü ancak hiçbir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı” dedi.

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ÜÇ KURBAN, SIFIR SONUÇ

SNAP’ın açıklamasına göre, Chiclayo’da görev yaptığı dönemde üç cinsel istismar kurbanı piskoposluğa başvuruda bulundu. Ancak taleplerinin dikkate alınmadığını gören kurbanlar, 2022 yılında sivil makamlara yönelmek zorunda kaldı. SNAP’a göre Prevost bu vakalarla ilgili etkin bir soruşturma başlatmadı, Roma’ya eksik bilgi gönderdi ve adı geçen rahip görevine devam etti.

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GEÇMİŞTEN GELEN GÖLGE

Yalnızca Peru’daki görev süresi değil, 2000 yılında Chicago’daki bir olay da gündeme taşındı. O dönemde Augustinus Tarikatı’nın bölgesel sorumlusu olan Prevost, çocuklara cinsel saldırıyla suçlanan bir rahibin bir okul yakınındaki manastırda kalmasına izin vermişti. Bu durum, yeni papanın geçmişteki kriz yönetimini daha da tartışmalı hale getirdi.

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SAVUNMALAR VE ÇELİŞKİLİ GÖRÜŞLER

Chiclayo Piskoposluğu’nun mevcut başındaki isim Edison Farfan, Prevost’a yönelik suçlamaların “karalama kampanyası” olduğunu savundu. Farfan, “Prevost prosedürlere sadık kaldı, kurbanları dinledi” diyerek selefinin yanında durdu.

Aynı şekilde Peru Episkoposlar Konferansı Başkanı Carlos Garcia Camader de yeni papanın Sodalitium Christianae Vitae adlı tartışmalı dini grubun ifşasında önemli rol oynadığını belirtti.

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SESSİZLİK BOZULDU MU?

Sodalitium Christianae Vitae (SCV) adlı Peru merkezli aşırı muhafazakâr grup, 2000’li yıllardan itibaren cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddetle gündeme gelmişti. 2015’te yayımlanan bir kitapla olaylar büyük yankı uyandırdı. Yedi yıl süren soruşturmanın ardından Papa Franciscus, ölümünden önce SCV’yi resmen feshetti.

Bu süreçte Prevost, kurbanlarla iletişim kurarak süreci destekledi. Gazeteci Pedro Salinas, Prevost’u kurbanlar için mücadele eden beş piskopostan biri olarak gösterdi.

“GİZLİLİK ZARAR VERİYOR”

2019 yılında Peru’nun La República gazetesine konuşan Prevost, “Gizliliği ve örtbas etmeyi reddediyoruz. Bu çok zarar veriyor. Acı çeken insanlara yardım etmemiz gerek” diyerek o dönemden bugüne farklı bir çizgide olduğunu ima etmişti. Ayrıca Papa Franciscus’la birlikte 2025 Ocak ayında bir kurbanla yapılan özel görüşmeye de katılmıştı.

YENİ PAPA’NIN ÖNÜNDEKİ ZORLU SINAV

Papa Léon XIV, geçmişindeki çelişkili uygulamalar nedeniyle Vatikan içindeki reform çabaları ve şeffaflık talepleriyle ciddi bir sınav verecek. Kilise’nin cinsel istismar dosyalarında kamuoyunun beklentisi artık çok daha yüksek.

Yeni ruhani liderin bu ağır mirasla nasıl baş edeceği, sadece Katolik dünyasını değil, tüm insan hakları savunucularını yakından ilgilendiriyor.