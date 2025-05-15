“Yeni paradigma” dedikleri PKK bildirisi!

Tayyip Erdoğan, “2023 ve Türkiye yüzyılı vizyonu ile değil de eski paradigmalar ile devam etsek bu noktaya gelemezdik. Terör sorununun ortak akıl, ortak vicdan, tek vatan tek bayrak temelinde çözüme girmesini memnuniyet ile karşılıyoruz. Biz devlet ve millet olarak terörle sınandık, bedelini ödedik, derslerini çıkardık ve bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik. Terörün, silahın, şiddetin devri artık kapanmıştır. Meşru yollar varken başka yol aramak sadece akıl dışı değil zamanın da ruhuna aykırı. Güven, huzur, refah içinde yaşamak ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi yolumuzu çizmekle mümkün.” dedi.

PKK’nın Lozan ve 1924 Anayasası öncesine dönülmesine ve Kürtlere soykırım yapıldığına dair bildirisi memnuniyetle karşılandığına göre, örgütün talepleri Meclis’te yasalaştırılacak! Yani PKK, terörle ulaşmak istediği hedeflere Meclis kararıyla “meşru yollar”dan ulaşacak! Cumhuriyetin kuruluş felsefesi olan Türk devleti anlayışı ise “eski paradigma” olarak gösterilecek!

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1921 Anayasasında siyasi özerklikten değil, illerin idare hukuku açısından muhtariyetinden bahsedilmişti. Abdullah Öcalan ise bu ifadeden “1921 Anayasasında Kürtlere özerklik tanınacaktı” yalanını çıkarmıştı.

Şimdi PKK bildirisinden sonra Erdoğan, nedense “belediyeler” konusunu gündeme getirdi...

Gerçi Erdoğan, “Sorun varsa, şikâyet varsa siyaset kurumunun görevi buna çözüm bulmaktır. Bu hususların çözümü meseleye partiler üstü bakış açısını gerektiriyor. Bu çağrımızın hiçbir siyasi, adli gelişme ile ilgisi yoktur.” dedi ama “Belediyeler meselesinin konuşulup yeni bir düzene kavuşturulması kaçınılmaz olmuştur.” sözünden başka ne anlam çıkabilir?

Büyükşehir uygulaması ile köy tapularının yok edilmesi, “yeni paradigma”nın eseri değil miydi?

Erdoğan, “Karşılaşılan sorunların başında merkeze uzak ilçeler meselesi yer alıyor. Koordine etmek elbette kolay değil. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Yetki karmaşası bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor. Farklı parti belediyelerin zabıtaları gerilimler yaşayabiliyor. Bunun önüne geçmek için yetkilerin daha kesin tanımlanmasında fayda vardır. Mahalleye dönüşen köylerde sıkıntılar yaşanmaktadır. Büyükşehir olmayan şehirlerimizin yönetim yapıları sorunların çözümünü, hizmetlerin etkin yürütülmesini zorlaştırmaktadır. Bu şehirlerimizle ilgili yeni belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Bu şehirlerimizdeki il özel idaresi yapılanması da gözden geçirilmeli. Vali ve kaymakamlarımızın görevlerini daha aktif hale getirmeliyiz. Yeni bir yapı kurulmalıdır. Belediyelerdeki kayyum uygulamasını yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz” sözleriyle durumu izah etmeye çalışıyor ama, konunun “yeni paradigma” ile ilgili olduğu anlaşılıyor.

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PKK bildirisinde belirtilen hususlar, yani Lozan ve 1924 Anayasası, İngiltere ve ABD’nin Türkiye ile ilgili projelerini 100 yıl ötelemişti. Şimdi, “Terörsüz Türkiye” diye halkı ikna ederek, bir süredir, tek adam rejimine yönelttikleri Türkiye’ye, Lozan yerine Sevr’i ve Wilson prensiplerini, Türk devleti yerine de federatif devlet yapısını dayatıyorlar. Bunun için il idarelerinin ve belediyelerin yeniden düzenlenmesi, bu arada kayyım uygulamasına son verilmesi de gerekiyor...

Kısacası, Türkiye’nin emperyal projelere göre yeni bir paradigmayla yani PPK bildirisindeki paradigmayla yönetilmesi isteniyor...

Ulus devlet yapısını “eski paradigma” diye gösteriyorlar. Oysa, küreselleşme rüzgârına boyun eğmeyen Çin, Rusya, Japonya, Almanya, İran, Hindistan, Pakistan, Brezilya gibi devletler, eskisine göre çok daha güçlüdür. Irak ve Suriye gibi yapay devletlerin çökertilmesi, ulus devletin değil, cetvelle çizilmiş sınırları olan, milliyetsiz devletlerin sorunudur...

Bu sorunlar, tabii ki Türkiye’yi de etkilemektedir. Çünkü projenin tamamı, Büyük Orta Doğu Projesi’dir ve Türkiye dahil 22 İslam ülkesinin haritasının değiştirilmesi hedeflenmiştir. Sorun şu ki Türkiye’yi yöneten kadrolar bu projeye direnmek yerine uyum sağlamaya çalışmaktadır! Asında Büyük İsrail projesinin kamuflajı olan BOP’a ayak uydurmak, vatanı yabancıların boyunduruğuna terk etmek demektir!

“Yeni paradigma” dedikleri de esasen BOP’tur...