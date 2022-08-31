Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker yardımcısı Emre Olur’un hesabından paylaşımlarda bulunarak Zehra Teşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban hakkında yeni bilgiler açıkladı.

Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban’ın boşanma davasının neden açıldığını açıklayan Sedat Peker, Ünsal Ban’ın bir tanıdık vasıtasıyla kendisine ulaştığını; Ünsal Ban’ın kendisini ve eşini bu olayların dışında tutması kaydıyla Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında tüm bilgileri vereceğini ilettiğini söyledi.

Bu konuda anlaştıklarını söyleyen Peker, bu görüşmeden sonra iki kere daha Ünsal Ban ile konuştuğunu, Ünsal Ban’ın kendisine eşinin tavırlarından bahsettiğini belirtti.

“ELİMDE KONUŞMA KAYITLARI VAR”

Son görüşmelerinde Ban’ın gerekirse Dubai’ye gelerek bilgileri elden teslim edeceğini söylediğini aktaran Peker, bu konuşmadan sonra birden gündeme boşanma davasının geldiğini bunu duymasıyla birlikte “Ban’ı gözaltına alıp bütün suçu ona yıkacaklarını anladığını” söyledi.

Bunun üzerine kendisine yurt dışına çıkma imkanı tanımayacaklarını Ban’a söylediğini belirten Peker, Ban’a bütün bilgileri kendisine anlatmasını istediğini açıkladı.

Peker Ban ile aralarında geçen üç konuşmayı da video olarak kaydettiğini açıkladı. Peker, Ban’ın masum olmadığı belirtirken Zehra Taşkesenlioğlu ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu’na kıyasla daha masum olduğunu söyledi.

Sedat Peker’in Emre Olur hesabından attığı tweetler şöyle:

1-)Twitter aleminin değerli insanları, 40 yaş altı, 40 yaş üstü (bizim ekip, ihtiyarlar); @ZTaskesenlioglu ve Ünsal Ban’ın arasındaki boşanma davası niye açıldı biliyor musunuz? Durun size anlatayım. Ben 45 gün kadar önce yaptığım bir paylaşımımda şu üç ismi unutmayın diyerek…

2-)…ali fuat taşkesenlioğlu’nun zehra taşkesenlioğlu’nun ve Ünsal Ban’ın isimlerini unutmayın demiştim (hatırladınız değil mi?). Bu yaptığım paylaşım üzerine ortak bir dost vasıtasıyla bana ulaştı. Kendisinin ve karısının bu olaylarda ilgisinin olmadığını, her şeyi…

3-)…ali fuat taşkesenlioğlunun yaptığını söyledi. Kendisini ve karısını bu olayın dışında tutmam karşılığında ali fuat taşkesenlioğlu hakkında tüm bilgileri vereceğini söyledi. Bu konuda kendisi ile anlaştık. Eşi ile beraber yurt dışına tatile gideceklerini, dönünce beni…

4-)…arayacağını söyledi. Takriben 15 gün sonra kendisi ile bir daha görüştük (galiba eşine benle yaptığı bu anlaşmayı anlatmış). Aradan 15-20 gün geçtikten sonra kendisi ile bir daha görüştük. Bu görüşmemizde eşinin tavırlarından bahsetti. Gerekirse Dubai’ye benim yanıma…

5-)…gelip bilgileri burda bana teslim edeceğini söyledi. Daha sonra gündeme birden boşanma davası oturdu. Bu gelişmeler üzerine Ünsal Ban’ı gözaltına alıp tüm suçu ona yıkacaklarını ben anladım. Düşüncemi kendisine söyledim. Senin yurt dışına çıkmana izin vermezler, sen…

6-)…bütün bilgileri bana anlat ben not alayım dedim (alışkanlık gereği bu üç konuşmayı da görüntülü olarak kaydettim, kayıtlar bende). Twitter aleminin insanları bilirsiniz ben sağlamcıyım. Bu anlattığımdan Ünsal Ban’ın masum olduğunu lütfen düşünmeyin. Birçok olayın…

7-)…içinde kendisi de var. Ancak ali fuat taşkesenlioğlu ve zehra taşkesenlioğluna kıyasla daha masumdur. Ünsal Ban’ın Gazi Üniversitesi öğretim görevliliğinden Türk Hava Kurumu Üniversitesine ayrıca Türk Hava Kurumunun vakfına yönetici olarak atanmasına, ayrıca da…

8-)…rektörlük sürecine dair bütün bilgiler bende mevcut. 2009 yılının Ekim ayında Türk Hava Kurumunun başkanlığına getirilen Osman Yıldırım’ın yolsuzluktan tutuklanıp cezaevine girme sürecindeki olaylarda da Ünsal Ban’ın dahili vardır. Ancak yine bir türlü kendini kurtarmıştır.

9-)40 yaşından genç kardeşlerim size her zaman söyledim. Bende delil olmadan asla bir şey anlatmam. Kendimi size, sizi de bir başkalarına mahcup ettirmem. Bu ifşaatlarda sonuç alınmaya başlandı ancak bu bile yeterli değil. Anlatacak insan bulamazsanız aynada kendinize anlatın…

10-)…bu sizi motive eder. Gündem oluşturmak konusunda kusura bakmasınlar ancak muhalefet partileri, muhalif gazeteciler çok başarılı değiller (daha doğrusu gündemi devam ettirebilmek konusunda başarılı değiller). Uzun yıllar önce Sn. @kilicdarogluk nun kızı bir apartman…

11-)…dairesi aldı diye iktidar cenahı bu konuyu haftalarca gündem yaptı, sen bu parayı nerden buldun da o daireyi aldın diye. Sn. @kilicdarogluk açıklama yaptı, bu dairenin fiyatı en fazla 100 bin dolar getirin bu parayı daireyi size verelim dedi. Sırf konuyu gündemden…

12-)…düşürmemek için parayı verip o daireyi satın aldılar. Daireyi kim satın aldı biliyor musunuz? Deyyusu Ekber hasan yeşildağın abisi zeki yeşildağ aldı (hafızam beni yanıltmıyorsa @gunes_gazetesi bu konuyu büyük bir haber yapmıştı). Yüce ALLAH aşkına adamlar bir…

13-)…daireyi haftalarca yolsuzluk gündemi diye canlı tutuyorlar. Bir buçuk senedir her bir tanesi deve dişi kadar olan yolsuzluk olaylarını delilleri ile anlattım, en fazla iki gün gündemde tutabildiniz. Bir de sizler bu olayları yaşlı dayılara anlatırken yanlış strateji…

14-)…izliyorsunuz. Karşınızdaki insanları ikna edeceğinize fikirlerinde daha radikal hale getiriyorsunuz. İnsan etkileme sanatının en büyük uzmanı kabul edilen Dale Carnegie’nin 3 evet teorisi vardır. Sohbete başlarken “Hava çok güzel değil mi?” ya da bunun gibi karşınızdaki

15-)…kişinin 3 kez evet demesini sağlayacak sorular sorun. 3 eveti aldıktan sonra anlatacaklarınıza karşınızdaki kişiler kabul etmeye daha hazır hale gelirler. Şunu asla unutmayın, fakir insanların (özellikle de dindarsa) sahip oldukları tek şey gururlarıdır.

16-)Onları aşağılarsanız sizin söylediğiniz fikre karşı daha radikal tavır takınırlar. @yenisafak gazetesi size de bir sözüm var. Bugün benime ilgili bir haber yapmışsınız. Vakit bulursam bugün, bulamazsam yarın size de ziyarete gelecem. Gazeteci @FUATUGUR bana taktığınız…

17-)…lakap için size de ziyarete gelecem (senle sohbet edeceğiz senden parça koparmayacam). Ayrıca Ünsal Ban ile yaptığım ortalama 1.5 saatlik suç olaylarını anlattığı görüşmeyi Sn. Savcılık benimle temas kurarsa kendilerine verebilirim (zaten ben ileride kullanacam).

18-)Twitter aleminin insanları, hem 40 yaş altı hem 40 yaş üstü, yüklenin. Bu skandalda büyük maden var. Maden derinleştikçe daha verimli hale gelir. Konuşun konuşturun gündemde tutun (Yeni şafakçılar bekleyin beni) Patronlarınıza selam vermeye gelecem.