Yeni Peugeot 3008 sahneye çıktı: Elektrikli geleceğin anahtarı elinizin altında

Peugeot, 3008’in yeni nesliyle elektrifikasyon sürecinde ciddi bir adım atıyor. Fransız üretici, ilk defa bir modelinde tamamen elektrikli ve hibrit motor seçeneklerini bir arada sunarak farklı kullanıcı profillerine hitap etmeyi amaçlıyor. 4,54 metre uzunluğundaki gövdesiyle SUV, fastback ve coupé formunun dinamik bir birleşimi olan yeni 3008, şehir yaşamında olduğu kadar aile kullanımı için de pratik bir çözüm sunuyor.

Yeni nesil 3008’in iç mekanında yer alan 21 inçlik Panoramic i-Cockpit ekran, gösterge panelinden multimedya kontrolüne kadar her şeyin dijital olarak entegre edildiği modern bir sürüş deneyimi vadediyor. Bu ekran yüksek çözünürlüklü olup, ön cama yansıtmalı bilgi sistemiyle destekleniyor. Ayrıca sürücünün en çok kullandığı işlevlere anında erişim sağlayan 10 kişiselleştirilebilir i-Toggle tuşu, sürüş güvenliğini artıran bir diğer yenilik.

ELEKTRİKLİ SEÇENEKLER GENİŞLİYOR

Yeni 3008, üç farklı motor teknolojisiyle yollara çıkıyor. Giriş seviyesi 3008 Hybrid modeli 145 beygir gücünde. Küçük ama etkili bir batarya ile desteklenen bu versiyon, özellikle şehir içi kullanıma uygun, otomatik şanzımanla geliyor ve verimliliğiyle dikkat çekiyor.

Plug-in Hybrid versiyon ise 195 beygir güç ve 21 kWh kapasiteli bataryası sayesinde tamamen elektrikli modda 87 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu model, şehir dışı sürüşlerde düşük emisyon ve konfor arayanlara hitap ediyor.

Tamamen elektrikli E-3008 ise üç farklı varyantla geliyor:

210 beygir gücündeki model 73 kWh bataryasıyla 525 km menzil sunuyor.

230 beygirlik versiyon, 96,9 kWh bataryası sayesinde tam 700 km menzil sunarak sınıfında rekor kırıyor.

325 beygir gücüne sahip dört çekerli versiyon ise 490 km menzile sahip ve 160 kW hızlı şarj desteğiyle yalnızca 30 dakikada %20'den %80'e kadar şarj edilebiliyor.

TEKNOLOJİ, GÜVENLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEK ÇATIDA

Peugeot 3008’in donanım listesinde en dikkat çeken unsurlar arasında ChatGPT destekli dijital asistan da yer alıyor. Günlük rota önerilerinden bilgi sorgulamaya kadar pek çok görevi yerine getirebilen bu sistem, hem sürücüye hem yolculara keyifli bir deneyim sunuyor.

Ayrıca araçta toplamda 40 farklı gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) bulunuyor. Bunlar arasında çarpışma önleyici sistem, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sistemi gibi güvenlik donanımları da var.

Marka, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak 8 yıl ya da 160.000 km boyunca geçerli Allure Care garantisiyle dikkat çekiyor. E-3008 modeli özelinde ise ev tipi şarj cihazı (Wallbox) ve Avrupa genelinde yaklaşık 1 milyon noktada geçerli Free2Move kartı sunuluyor.