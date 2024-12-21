Yeni rakam için son düzlüğe girildi! İşte asgari ücretli için en ucuz 10 şehir...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin birkaç gün içinde belli olması bekleniyor. Türk-İş 29 bin 583 TL’lik beklentisini dile getirirken, ağırlıklı tahminler %30-35 civarında zam yönünde şekilleniyor. Bu arada asgari ücretli için Türkiye genelinde en düşük kiraların bulunduğu ilk 5 şehir; Muş, Kars, Kilis, Hakkâri ve Bingöl olarak sıralanıyor. İlk 10 şehir dikkatle alındığında ise kiralar 12 bin 500 TL’nin altında seyrediyor.

Türkiye Gazetesi'nden alınan habere göre, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin birkaç gün içinde belli olması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 defa toplanmasına rağmen, herhangi bir ücret bu toplantılarda masaya gelmedi.

Ancak Türk-İş’ten yapılan açıklamada, işçi kesiminin asgari ücret talebinin 29 bin 583 TL olduğu duyuruldu. Bu rakam, %74 gibi bir zam talebine de işaret etti. İş veren kesiminin ise, 2025 beklenti enflasyonuna da işaret eden %25 civarında bir artıştan yana olduğu biliniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTACAK?

Türkiye’de asgari ücret 2024 yılında 17 bin TL olarak uygulandı ve geçmiş 2 yıllık dönemde olduğu gibi bu yıl ara zam yapılmadı. 2024 enflasyon rakamının ise yüzde 45 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyon, dolaylı olarak ise bütün çalışanları ve şirketleri ilgilendiren asgari ücret zammının, 2024 gerçekleşen enflasyon ve 2025 beklenti enflasyonun ortalamasına da işaret eden, %30-35 civarında olması, en ağırlıklı beklenti olarak öne çıkıyor.

ÜCRETLERDE KİRA AĞIRLIĞI YÜKSEK

Bu arada ücretler üzerinde en büyük yüklerden birini ev kiraları oluşturuyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan hesaplamalara göre, ülke genelinde ortalama kiralar 18 bin TL olarak gerçekleşiyor. İstanbul’da ortalama kiralar ise, yeni yapılan kontratlarda 25 bin TL civarında seyrediyor. Her iki rakam da bugün asgari ücretin üzerinde seyrediyor.

EN DÜŞÜK KİRALAR BU ŞEHİRLERDE

Türkiye’de asgari ücretli için kira tutarlarının düşük olduğu iller de bulunuyor. Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye’de kiraların en düşük olduğu ilk 10 şehir şöyle sıralanıyor:

1-Muş: 9 bin 625 TL

2-Kars: 9 bin 893 TL

3-Kilis: 10 bin 475 TL

4-Hakkâri: 10 bin 691 TL

5-Bingöl: 10 bin 703 TL

6-Bitlis: 11 bin 318 TL

7-Burdur: 11 bin 490 TL

8-Mardin: 11 bin 817 TL

9-Isparta: 11 bin 883 TL

10-Bayburt: 12 bin 434 TL