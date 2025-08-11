Yeni rekolte tahminini “oyun bitti!” diyerek duyurdu

ORDU / ALİ YAZAN

İhracatçı birliklerinin 601 bin ton olarak açıkladıkları fındık rekoltesinin tartışmaları devam ederken, alanında uzman bir ekiple yapılan araştırmalar sonucunda ise 370 bin 77 ton tespit edildi.

Fındıkta rekolte tespitinde tek yetkili kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılı fındık rekoltesini 449 bin ton açıklarken, İhracatçı birlikleri boş durmadı ve bu kez 601 bin ton olarak alternatif rekolte açıkladılar.

İhracatçı birliklerinin açıkladığı yüksek rekoltenin tartışması devam ederken, bu kez yerli bir firma tarafından, uzman bir kadro ile yapılan tespitlerde ise rekolte 370 bin 77 ton olarak ilan edildi.

“REKOLTE 350 BİN TONUN ALTINDA”

CHP Ordu milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, yeni rekolte tahminini “oyun bitti!” diye kamuoyuna duyurarak, şu ifadeleri kullandı;

“Bu rekolte çalışması ulusal bir YERLİ firmamız tarafından alanında uzman geniş kadrolu bir ekibe Batı Karadeniz'de 8 il 25 ilçede 4007 bahçede, Doğu Karadeniz'de 5 il 36 ilçede 6530 bahçede olmak üzere, 10.537 bahçede yapılan saha çalışması ile yapılmıştır.

Hesaplanan rakam 370 bin ton olmakla birlikte, bunun daha da düşeceği, bir bölümünün de harmanda patoz arkasına gideceği aşikar.

"ALIRSAN 300, ALMAZSAN 500 HADİ YALLAH!"

Bu çalışma ilçe ve mahalle bazlı daha geniş detayı ile elimizde olup, tam 10.537 bahçede yerinde yapılan incele sonucudur. Öyle klimalı odalarda oturdukları koltuklardan, puro çekip viski yudumlayarak değil. İşte şuna karar vereceğiz, Operasyon Çocukları mı kazanacak, Vatan Çocukları mı? Alırsan 300 Bismillah, Almazsan 500 hadi yallah!”