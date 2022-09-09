Yeni Şafak'ta bir istifa daha

Geçen ay Yeni Şafak'tan istifa Mehmet Acet'in ardından gazetede bir ayrılık daha yaşandı. Hasan Öztürk, bugünkü yazısı ile Yeni Şafak’tan ayrıldığını okuyucularına duyurdu.

“Vesselam, vesselam, vesselam” başlıklı yazısında Yeni Şafak Gazetesi’ne giriş hikayesi ve orada geçen zamanlarını anlatan Öztürk, “Hepimizin hayalleri var. Benim hayallerimden biri bundan 6,5 yıl önce gerçek olmuştu. Bugün o hayalime “nokta” koyma zamanıdır” dedi.

Mehmet Acet de geçen ay Yeni Şafak'tan ayrıldığını duyurmuştu.