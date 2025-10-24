Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, Tvnet’te şu sözleri söyleyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef aldı:

"O iletişim profesörünün 28 Şubat'ta neler yaptığını araştıracak yürekli bir Yeni Şafak muhabiri aranıyor Ersin Çelik. Ali Yerlikaya'nın iletişim danışmanı olan prof mrof adamın 28 Şubat'ta üniversitede tam olarak neler yaptığını araştırıp ortaya koyabilecek yürekli bir muhabir aranıyor."

Kılıçarslan, Yerlikaya'nın 'Emoji bakan' olarak anıldığını ifade edip, "Kocaman bir emojiye dönüştü abi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdarslan şunları söyledi, "Ali Yerlikaya nedir abi? Ali Yerlikaya kocaman bir emojiye dönüştü. Herkes dalga geçiyor. Emoji bakan diye. Bak emoji bakan diye dalga geçiyorlar. Emoji bakan nedir abicim ya?"

Yeni Şafak grubunun televizyonu olan Tvnet’te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya danışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu üzerinden hedef alınması sonrasında herkes danışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu’nun kim olduğunu merak etti.

İşte Ergün Yolcu’yla ilgili bilinmeyen tüm detaylar…

BERAT ALBAYRAK DETAYI…

Ergün Yolcu’nun Berat Albayrak’la fotoğrafları ortaya çıktı. Yolcu’nun Albayrak’la resminin hala internet sitesinde olduğu görüldü.

Yeni Şafak, Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak haberini 17 saat sonra görmüştü.

Daha önce de Yeni Şafak, Albayrak’ı hedef almıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yenişafak'ın yazarı Aydın Ünal'ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi politikalarına getirdiği eleştiri, gazetenin, 24. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı hedef alarak attığı manşeti gündeme taşımıştı.

DANIŞMAN ERGÜN YOLCU KİMDİR?

Programda Yeni Şafak yazarının hedef aldığı Ali Yerlikaya’nın danışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu. Ali Yerlikaya görevde geldiğinde Ergün Yolcu’yu danışman olarak atamıştı. Ergün Yolcu kendi internet sitesinde kendini şöyle tanıttı:

“Ergün Yolcu 26 Mayıs 1967 yılında Çıldır’da doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde lisans, 1992 yılında İletişim Fakültesinde yüksek lisans ve 1998 yılında İletişim Fakültesinde doktorasını tamamladı.

İÜ İletişim Fakültesi’nde 1994 yılında Araştırma Görevlisi, 2005 yılında Yardımcı Doçent, 2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör oldu.

Yeni Şafak grubunun televizyonu olan Tvnet’te hedef alınan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın danışmanı Prof. Dr. Ergün Yolcu

1985-1994 yılları arasında Günaydın Gazetesi’nde Belge Bilgi Merkezi Müdürü, Haber Müdürü, Genel Yayın Yönetmeni Danışmanı; 1994-1997 yılları arasında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’de Genel Müdür Uzmanı ve Danışmanı görevlerini yürütmüştür.

Prof. Dr. Yolcu 2007 yılından bu yana 3 dönemdir İstanbul Üniversitesi Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür.

Prof. Dr. Ergün Yolcu, İÜ İletişim Fakültesi’nde 2002-2003 yılları arasında Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Başkanlığı 2002-2017 yılları arasında Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011-2013 ve 2016-2019 yılları arasında Sinema Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2002-2004 ve 2013-2017 yılları arasında Dekan Yardımcılığı ve 2017 yılından bu yana da Dekan olarak görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Yolcu ayrıca Basın İlan Kurumunda 2011 yılından bu yana Genel Kurul Üyesi, 2013-2017 yılları arasında Denetleme Kurulu Üyesi ve 2017 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Ergün Yolcu çok sayıda belgeselin yapım ve yönetim ekibinde yer almıştır. 2011 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projeleri arasında yer alan 1453’den Günümüze İstanbul Üniversitesi Belgeseli’nin yönetmenliğini yapmıştır. Proje koordinatörleri arasında olduğu Uzun İnce Bir Yoldayım isimli kısa film, 2015 Antalya Film Festivali’nde Sosyal Sorumluluk Ödülü almıştır. Yönetmenliğini yaptığı kısa belgesel Sığınmak, 2016 Antalya Film Festivali’nde gösterilmiştir.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde ve bilimsel toplantılarda sunulan toplam 51 makalesi, 5 kitabı, 1’i uluslararası olmak üzere 3 kitap bölümü, 4 Bilimsel Araştırma Projesi, 1 Horizon 2020 ve 2 Teknoloji Transfer Merkezi projesi bulunmaktadır. Sosyal medya, yeni medya, kurumsal iletişim ve ürün yerleştirme alanlarıyla ilgilenmektedir.

Prof. Dr. Ergün Yolcu, Doç. Dr. Özgü Yolcu ile evlidir; Ahmet ve Mehmet isminde ikiz çocukları bulunmaktadır.“

ALBAYRAK GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI AKP’Lİ NURETTİN CANİKLİ OLMUŞTU!

Milli Savunma Bakanlığı ve AKP’de birçok görev yapan Nurettin Canikli, Albayrak'ta yönetim kurulunda başkan yardımcısı olması dikkat çekti.

ONLAR TV’DE DANIŞMAN KONUŞULDU!

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV’deki konuşmasında şunları söyledi:

“Bu hükümet kulislerinde çok konuşuluyor. Yeni Şafak’ın Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli 2’nci isim AKP’nin 2020 2023 yılında ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı şu an da bu isim 2’nci isimdir.

Canikli’nin parti içinde temsil etmiş olduğu eylemin Şimşek’in temsil ettiği eyleme karşın bir hamlesi olarak görüyorum.

Çanlar Şimşek için çalıyor demiyorum. Çünkü Şimşek’in elini güçlendiren kavgalar değil. Şimşek kendi isterse gidecek isim geliyor.”

“İKTİDAR CENAHINDA KAVGA BÜYÜYOR ANLAŞILAN”

Gazeteci İsmail Arı X hesabından şunları yazdı:

“Yandaş Yeni Şafak yine manşetten iktidarı eleştirdi. Önce Mehmet Şimşek’i sonra da Ali Yerlikaya’yı hedef almışlardı. İktidar cenahında kavga büyüyor anlaşılan”