﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı

Bugün manşetten “Bay Kemal'in köstebeği kim?” başlıklı bir haber yayımlayan Yeni Şafak Gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükûmetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber aldığını iddia etti. CHP liderinin önceki günlerde vatandaşa yönelik yaptığı “Borçlarınızı sakın ödemeyin” çağrısının da iktidarın 80 gündür üzerinde çalıştığını belirttiği icra affı düzenlemesini öğrendikten sonra yaptığını ileri süren Yeni Şafak, “Bay Kemal'in köstebeği kim?” diye sordu.

Yenişafak Gazetesi'nde yer alan haberde, “KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol kapan Kılıçdaroğlu, bu kez de ‘icra affında’ sahne aldı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun köstebeği kim?” ifadelerine yer verildi.

CHP liderinin önceden haber aldıktan sonra açıkladığı öne sürülen çalışmalar sıralanırken, benzer haberler bir ay önce de yapılmıştı.

Bir aydır “Kılıçdaroğlu’nun köstebeğini” arayan iktidara yakın isimlerden İbrahim Karagül, “KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol kapan Kılıçdaroğlu, bu kez de ‘icra affında’ sahne aldı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun köstebeği kim?” demişti.

Ayrıca A Haber’de de bir ay önce “Hükümetin planları CHP'ye nasıl sızdırılıyor? Bürokrasideki köstebekler kimler? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ajanları devrede!” ifadeleri kullanılmıştı.

AKP Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında hükümetin atacağı yeni adımların CHP'ye nasıl sızdığına ilişkin bazı bürokratların politikleştiğine dikkat çekmiş bunlara da “FETÖ’cü” suçlaması yapmıştı.

İşte o haberler: