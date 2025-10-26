Yandaş Yeni Şafak gazetesi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman'ı hedef alarak "Yargıtay’da FETÖ gölgesi: Daire Başkanı Yaman’dan dosya manipülasyonu ve tek numara oyunu" isimli habere imza atmıştı.

Bunun üzerine Abdullah Yaman, sosyal medya hesabından yandaş gazeteye yanıt verdi.

Yaman, "Yeni Şafak çetesinin beni karalamaya kalkışmasının yegâne nedeni haram yoldan birilerinin malına çökmelerine imkân ve fırsat vermediğimiz için iki gündür yalan dolan iftiralarla itibar cellatlığına soyunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Bunun üzeri Yeni Şafak'tan karşı hamle geldi.

Yandaş gazete, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı'nı doğrudan hedef almak yerine, davanın mağduru olduğunu iddia ettiği GMO Grup Yapı’nın ortağı Kamil Darbaz'ı konuşturdu.

Mağdur olduğu öne sürülen ve yandaş basına konuşan Kamil Darbaz, Abdullah Yaman'a meydan okudu.

Hukuk mücadelesini 20 yıldır sürdürdüğünü söyleyen Darbaz, Yargıtay 11. Daire Başkanı Abdullah Yaman’ı hedef aldı.

Kamil Darbaz hem kendi görüşlerini hem de sürecin belgelerini kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

"Temiz adamlarla kirli olanlar net biçimde anlaşılacaktır." diyen Darbaz, Kamuoyuna saygılarımla arz eder, bunların daha başlangıç olduğunu bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.