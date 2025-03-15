Yeni Şafak yazarı Flash TV'ye kayyum olarak atandı

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Pozitifbank, Flash Haber ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alındıktan sonra birçok şirkete ise el konulmuştu. Flash Haber’e ise kayyum atandı. İktidara yakın Yeni Şafak yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı kayyum olarak görevlendirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlemişti. Pozitifbank, Flash Haber ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. MASAK ve Merkez Bankası raporları doğrultusunda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konulmuştu.

YENİ ŞAFAK KÖŞE YAZARI VE YAYINCI İBRAHİM PAŞALI KAYYUM OLARAK ATANDI

Operasyon neticesinde Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu ve birçok şirkete devlet el koydu. TMSF’nin yönetimine geçen Flash Haber’i kayyum olarak kimin yöneteceği ise açıklandı. Medyaradar’da yer alan haberde Flash Haber’e Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı kayyum olarak atandığı öne sürüldü.

İBRAHİM PAŞALI KİMDİR?

İbrahim Paşalı 1973 Yılında Rize’de dünyaya geldi. İlkokula Beyoğlu’nda başlamış, liseyi Üsküdar’da bitirmiştir. Yüksek öğrenimini Medya ve İletişim Bölümü’nde yaptı. Sanatçı kimliğinin yanısıra TV yöneticiliği, TV ve radyo programcılığı gibi alanlarda da çalışmalar yapan Paşalı, son olarak TVNET’te “Makam Arabası” adlı programı hazırlamıştı. İbrahim Paşalı’nın İstanbul Kriterleri, Öğle Uykusu ve Entelektüellerin Hurafeleri adıyla üç kitabı bulunuyor. Son olarak Paşalı Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlı yapıyordu.