Yeni Şafak yazarı hakkında suç duyurusu! Özgür Özel hakkında ağır ifadeler kullanılmıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yenişafak'ın yazarı İbrahim Karagül'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından yaptığı paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

Çiftci, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, şunları söyledi,

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının hemen ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıkça hedef gösterici ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullanan Yeni Şafak Gazetesi yazarı İbrahim Karagül hakkında ve benzer ifadeler kullanan diğer şahıslar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyunu yanıltmaya, toplumu kutuplaştırmaya ve şiddeti meşrulaştırmaya yönelik bu sorumsuz ve provokatif söylemler, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bizler demokrasiyi, hukuk devletini ve toplumsal barışı savunmaya kararlıyız. Şiddetten ve nefretten medet umanlara asla geçit vermeyeceğiz. Adaletin yerini bulması için tüm yasal süreçlerin takipçisi olacağız."

İBRAHİM KARAGÜL’DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Özgür Özel’e yumruklu saldırı görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, yandaş yazar İbrahim Karagül'ün o anları alıntılayarak yazdıkları büyük tepki çekmişti.

Karagül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu adam da sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya yüzüne tokat atıyorlar. İnsanın bazen bunları hak etti diyesi geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Karagül, gelen tepkiler sonrası söz konusu paylaşımını silmişti.