Yeni Şafak yazarına büyük torpil! Anında teslim edilmiş. Gündemi sallayacak iddia

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KİPTAŞ’tan konut satın aldı. Üstelik bu konut hem kurasız verildi hem de İmamoğlu'nun seçilmesine günler kala teslim edildi.

Karagül'ün, aldığı konut İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunuyor.

Halk TV'deki habere göre Karagül'ün KİPTAŞ'ın Maltepe 1. Etap Konutları Projesi’nden, 7 Ocak 2008'de banka kredisiyle satın aldığı konutun tapu teslimi tam 11 yıl sonra yapılmış. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildiği 31 Mart 2019'daki seçimlerden 23 gün önce, yani 8 Mart 2019'da tapu teslimi yapılan konut, Karagül'e kurasız verilmiş.

Karagül'ün konut satın aldığı proje kapsamında toplam 879 konut bağımsız bölüm bulunuyor. Konutlardan 786 tanesi kura ile satılmış, 93 konut için ise kura çekilmemişti. İbrahim Karagül’ün aldığı dairenin tapusu, AKP'nin İBB'yi yönettiği son günlerde verildi.

Karagül’ün bir yazısında CHP Genel Başkanı'ndan bahsederken, “Özgür Özel’in başını çektiği bu gafiller, ülkeyi savrulmaya sürüklüyor” ifadelerine yer vermiş, Ekrem İmamoğlu içinse “İstanbul’da şov yapmaktan başka bir şey yapmayan bir başkan” ifadelerini kullanmıştı.