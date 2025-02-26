Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Okan Buruk Hakan Şükür ile görüştü mü?

Kaynak: Yeni Şafak
Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Okan Buruk Hakan Şükür ile görüştü mü?

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz’dan bomba iddia geldi. Korkmaz, FETÖ firarisi Hakan Şükür ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un görüşme ihtimalini kaleme aldı.

Yemek zinciri Maydonoz Döner’e yönelik yapılan FETÖ operasyonu sonrası ortaya çıkan bir iddia dikkat çekti. Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, ünlü zincirin gözaltına alınan yöneticisi Cuma Dağlı’nın Malmö’nün stadından paylaşım yaptığını söyledi. Korkmaz, aynı gün o maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün de olduğuna dikkat çekerek, Hakan Şükür ile Cuma Dağlı ya da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un görüşme ihtimalini kaleme aldı.

Tamer Korkmaz’ın “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Paralel MD’nin gözaltındaki yöneticisi Cuma Dağlı, 12 Aralık 2024’te İsveç’te Malmö New Stadium’un önünde hatıra fotoğrafı çektirdi ve sosyal medya hesabında yayınladı.

O akşam, o statta G.S’nin Malmö takımıyla UEFA Avrupa Ligi maçı vardı.

“Şahane tesadüfler!” dört bir yanımızı nasıl da sarıyor, şöyle bir bakalım…

Bu maç için ABD’den İsveç’e gelen ve statta yerini alan “şöhretli birini” de, şahsın sosyal medyadaki paylaşımından hatırlıyoruz!

-Kimdi, o?

-Kokan Bürük’ün Sarı Kırmızılı takımdan ve Altunizade’deki Locaefendi ziyaretlerinden Paralel Arkadaşı Hakan Şükür!

Paralel Şükür, Malmö’de kimlerle görüşmüş olabilir, acaba?

Onlara “dostlarımız” diyordu; bu dostlardan “kimleri” kastetmiş olabilir?

Sadece soru-yorum:

Locaefendi Fetullah’ın Sarı-Kırmızılı Hakan Şükür’ü…

Paralel Dönerci Cuma Dağlı ile veyahut GS takımının Teknik Direktörü “eski dostu” ile bir şekilde buluşmuş olabilir mi, mesela?”

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