Yeni Şafak yine Mehmet Şimşek'i hedef aldı! Öyle şeyler sıraladı ki...

Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i “Vergisiz infaz" başlığıyla küçük gelir sahiplerinin ağır vergi yüküne mahkum edildiğini söyleyerek hedef aldı.

Yeni Şafak gazetesi Özgür Bayram Soylu’nun yazdığı “Vergisiz infaz” yazısını manşetten verdi.

"SİMİT SATAN ESNAFTAN BİLE..."

Soylu, yazısında Türkiye’deki ekonomi politikalarının, gelir dağılımı ve mali eşitlik ilkeleriyle çeliştiğini ifade etti. Soylu, yol kenarında simit satan esnaftan, mahalle bakkalından, kahveciden hatta limon tezgahı açan çocuktan bile vergi alınırken, yüksek gelirli döviz spekülatörlerinin neredeyse vergisiz biçimde sistem dışı kazançlar elde ettiğini vurguladı.

Soylu'nun "Böylece vergi, vatandaş için boyunduruk; spekülatör içinse bir tür dokunulmazlık belgesine dönüşüyor. Sıradan vatandaş vergi arenasında gladyatör gibi aslanlarla boğuşurken; döviz zengini spekülatörler ise protokol tribününde serin içeceklerini yudumlayarak keyif sürüyor" değerlendirmesi de dikkat çekti.

"ADALET KİME İŞLİYOR..."

"Dilimizde tüy bitse de, bugün vatandaş, en küçük gelirinde dahi vergi yükünü sırtında taşırken; döviz spekülatörlerinin “dokunulmaz” zırhıyla korunarak sistem dışı kazançlar elde etmesi, açık bir “vergisiz infaz” anlamına geliyor” diyen Soylu'nun, “Bu noktada ister istemez “Vergide adalet kime işliyor, kimin için askıya alınıyor? sorusu sadece ekonomi sayfalarında değil; kahvaltı sofralarından akşamüstü beş çayına kadar her masada dillendiriliyor. Bizde belirsizlik, insanı tüketen en sessiz yaradır" ifadeleri gündem oldu.

Öte yandan gazete, bakanlığın kendilerini yalanlayan açıklamasına yer vermedi.

