İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi bir kez daha faiz kararı öncesi Merkez Bankası’nı manşetine taşıdı. Gazetenin bugünkü manşetinde 'İş dünyası faiz indirimi ve krediye erişim istiyor Dayanacak gücümüz kalmadı' başlığı yer alırken, iş dünyasının faiz konusundaki görüşleri sıralandı.

İş dünyası temsilcilerinin görüşlerini veren Yeni Şafak'a, ortak beklentinin faizde gevşeme adımı atılması olduğunu ifade etti. MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir faiz beklentisinde 100-150 baz puanlık ölçülü bir indirim beklediğini kaydetti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde artık çok daha cesur davranması bekleniyor diye görüş bildirdi. TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, üretimi desteklerken makro dengeyi gözeten faiz politikasının büyük önem taşıdığını, faizsiz finansman enstrümanlarının yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

ASKON Başkanı Orhan Aydın en az 200 puanlık düşüş beklediğini belirtti.

YENİ ŞAFAK BUNU İLK KEZ YAPMADI

Yeni Şafak gazetesi daha önce de faiz kararı öncesi Merkez Bankası’nın politikasını manşete taşıyarak faiz indirimi yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Yeni Şafak, 26 Mayıs tarihli sayısında birinci sayfadan “Faiz arttı dolar yükseldi enflasyon azdı: Üretim düştü sanayi duruyor” manşeti ve “Şirket iflasları katlandı” gibi, haberlere yer vermişti. Artırılan faizler ve akabinde üretimin düştüğüne dair eleştirilerin yer aldığı haberlerde Bakan Şimşek'in ekonomi politikasının yetersizliğine dair eleştiriler sıralanmıştı.

Gazete, temmuz ayında ise iktidarın yeni çözüm sürecine atıf yaparak “Sıra faiz teröründe” başlığını kullanmıştı.

Yeni Şafak, yüksek faizin arkasındaki yapının; büyük özel bankalar, bu bankalarla bağlantılı medya ve sermaye şirketleri, uluslararası kredi kuruluşları ve bu düzeni savunan bazı akademik ve bürokratik çevrelerden oluştuğunu ileri sürmüştü.

İktidara yakın gazete Eylül ayında ise Merkez Bankasının faiz indirimlerini ‘Sembolik’ olarak değerlendirirken söz konusu indirimin piyasaya ve kredi faizlerine yansımadığı savunulmuştu.