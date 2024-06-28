Yeni Sağlık Bakanı Erdoğan'ın Doktoru Hülagü mü oluyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında istifa ettiği öne sürülüyor. Edinilen bilgilere göre, Bakan Koca'nın istifasının kabul edilip edilmeyeceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kararla belirlenecek ve bu kararın ardından konu hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilecek.

KARARI KIZILCAHAMAM KAMPINDA ALDIĞI İDDİASI

Kulislerde konuşulan iddialara göre, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen parti kampında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eleştirilere maruz kaldığı ve bu eleştirilerin ardından istifa kararı aldığı bildirildi. 1 Haziran tarihinde düzenlenen kamp sırasında, AK Parti üyeleri seçim sonuçlarını ve toplumda hissedilen memnuniyetsizlikleri masaya yatırdı.

Parti içindeki kaynaklara göre, randevu sistemi ve sağlık politikalarına yönelik eleştiriler, Bakan Koca'nın istifa kararını almasında etkili oldu. İddialara göre, Koca istifa kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmuş durumda.

BAKAN KOCA, 'İSTİFA' SORUSUNA NE YANIT VERDİ

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden "affını" istediğini iddia ederek, kısa süre içerisinde Koca yerine farklı bir ismin bakan olarak görevlendirileceğini öne sürdü.

Saymaz, Bakan Koca ile görüşerek istifa iddialarını sordu. Koca, "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" yanıtını verdi.

Bakan Koca, "Cumhurbaşkanı ile görüşmüşsünüz” sorusuna ise "Biz her zaman görüşüyoruz" şeklinde cevap verdi.

YENİÇAĞ YAZARI TOLGA ŞAHİN AÇIKLADI

Yeniçağ yazarı Tolga Şahin, kulislerden gelen bir bilgiye X platformu üzerinden şu şekilde paylaştı:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiaları sonrası kulislerden gelen bir bilgiye göre yeni bakan AKP Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü olacak Kocaeli Üniversitesi eski rektörü olan Hülagü, Gastroenteroloji Profesörü ve Erdoğan'ın İzmit ziyaretlerinde bizzat evinde ziyaret ettiği doktoru Hülagü'nün, zamanında Koca yerine bakan olarak atanmayı beklediğini Kocaeli'nde bilmeyen yok"