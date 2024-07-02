Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Remi Gazete'de yayımlanan kararla yeni Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Sağlık Bakanlığı görevini bırakan Fahrettin Koca'nın yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun getirildiği duyuruldu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Memişoğlu, Koca'nın görevden ayrılma isteğinin kabul edilmesinin ardından bu önemli pozisyona atandı. Yapılan atama, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

MEMİŞOĞLU, İLK AÇIKLAMASINI PAYLAŞIM ÜZERİNDEN YAPTI

Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle" ifadelerine yer verdi.

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