Yeni Sağlık Bakanı'nın tartışmalı genelgesi ortaya çıktı. Edep adap ve inanca uygun giyinin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Sağlık Bakanlığı görevine Fahrettin Koca yerine Kemal Memişoğlu getirildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Memişoğlu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevindeyken sağlık çalışanlarına gönderdiği giyim genelgesi yine gündeme geldi.

Genelge Memişoğlu’nun imzasıyla 11 Aralık 2019’te sağlık çalışanlarına yönelik hazırlandı.

Genelgede, ‘edep, adap ve inanca uygun’ giyinilmesi istenmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Genelgede şu ifadeler kullanılmıştı:

Sağlıkta dönüşüm ile birlikte dünya standartları üzerinde çalışan sağlık çalışanlarımızın kendi temayülleriyle karar verilen kıyafet standartlarına göre, tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri) 13/02/2019 tarih ve 87300753 sayılı Makam Onayı ile kıyafet standartları belirlendiği, hem personelin aidiyet duygusunun gelişimi hem de hizmet verilen kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması ve 2020 yılı başına kadar tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni) kıyafet standartlarına uyması ilgi sayılı yazımız bildirilmiş olup, belirtilen süre 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Rize kökenli olarak 1966 yılında Trabzon'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu ve Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı.

Prof. Dr. Memişoğlu, kariyerine 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak devam etti.

Prof. Dr. Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekimlik yaptı..

2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak profesör kadrosuna atandı ve Ekim 2016'dan itibaren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini sürdürdü. Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı koltuğuna getirildi.