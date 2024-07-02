Yeni salgın alarmı. 'Dünya hazır olsun' diyerek açıklandı

ARTAN SICAKLIĞIN OLUMSUZ ETKİLERİ
Dr. Dinççağ, artan sıcaklığın yaşlı ölümlerinde ve çocuklarda görülebilecek ölümlerde artışa yol açacağını ve ishal hastalıklarının daha yaygın hale geleceğini söyledi.
Bilim adamlarının da iklim kaynaklı felaketlerin gelecekte insanlığın karşılaşabileceği en önemli sorunlardan biri olduğunu öngördüğünü belirtti.
Uzun sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar ve artan kuraklığın insan ömrünü ve sağlığını daha fazla etkileyeceğini ve artan yangınların da gelecekte daha büyük sorunlara yol açacağını ifade etti.