Yeni salgın alarmı. 'Dünya hazır olsun' diyerek açıklandı

GELECEKTE SALGIN HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Dr. Dinççağ, küresel ısınmanın sıradan vatandaş tarafından bile günlük yaşamda fark edilebilecek kadar arttığını ve 2024 yılı Ocak ayının 20. yüzyılın en sıcak Ocak ayı olduğunu kaydetti.

Ocak ayı sıcaklığının 12 dereceden 13-14 dereceye yükseldiğini belirten Dr. Dinççağ, küresel ısınmanın ekosistemleri değiştirerek ve mevcut florayı bozarak hastalık yapan mikropları da etkilediğini söyledi.

Bu nedenle dünyanın önümüzdeki dönemde salgın hastalıklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.